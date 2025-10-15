Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Συνελήφθη 42χρονος καταζητούμενος για σοβαρή υπόθεση στη Λευκωσία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε 42χρονο, ο οποίος βρισκόταν σε αναζήτηση και θεωρείτο ύποπτος για σοβαρά αδικήματα στην επαρχία Λευκωσίας.

Η Αστυνομική Διεύθυνση ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης της 10ης Οκτωβρίου 2025, εντοπίστηκε και τέθηκε υπό κράτηση 42χρονος ο οποίος καταζητείτο για τη διευκόλυνση των ανακρίσεων σε υπόθεση σοβαρών αδικημάτων που διαπράχθηκαν στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες διενήργησαν θέαση του προσώπου, επαληθεύοντας την ταυτότητά του, και προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο συλληφθείς τέθηκε υπό κράτηση, αναμένοντας περαιτέρω διαδικασίες στα πλαίσια του ποινικού συστήματος.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η δημοσίευση φωτογραφιών ή άλλων στοιχείων που αφορούν καταζητούμενα πρόσωπα επιτρέπεται μόνο εφόσον εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο εκδίδεται η ανακοίνωση, ενώ η περαιτέρω δημοσιοποίηση ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και τη δημοσιογραφική δεοντολογία.

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣΥΛΛΗΨΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα