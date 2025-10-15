Συνελήφθη 42χρονος καταζητούμενος για σοβαρή υπόθεση στη Λευκωσία

Η Αστυνομική Διεύθυνση ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης της 10ης Οκτωβρίου 2025, εντοπίστηκε και τέθηκε υπό κράτηση 42χρονος ο οποίος καταζητείτο για τη διευκόλυνση των ανακρίσεων σε υπόθεση σοβαρών αδικημάτων που διαπράχθηκαν στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες διενήργησαν θέαση του προσώπου, επαληθεύοντας την ταυτότητά του, και προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο συλληφθείς τέθηκε υπό κράτηση, αναμένοντας περαιτέρω διαδικασίες στα πλαίσια του ποινικού συστήματος.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η δημοσίευση φωτογραφιών ή άλλων στοιχείων που αφορούν καταζητούμενα πρόσωπα επιτρέπεται μόνο εφόσον εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο εκδίδεται η ανακοίνωση, ενώ η περαιτέρω δημοσιοποίηση ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και τη δημοσιογραφική δεοντολογία.