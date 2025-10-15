Οι κάτοικοι Αγίας Θεοδώρας, Θεοδοσίας και Επτακώμης διαμαρτύρονται για ελλειμματικό πολεοδομικό σχεδιασμό

Διαμαρτύρονται οι κάτοικοι των οδών Αγίας Θεοδώρας και Αγίας Θεοδοσίας στον Στρόβολο, καθώς και της οδού Επτακώμης στη Λακατάμια, καταγγέλλοντας παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος ασφαλούς πρόσβασης στις οικίες τους και ελλειμματικό πολεοδομικό σχεδιασμό που, όπως αναφέρουν, έχει επιδεινώσει δραματικά την καθημερινότητά τους.

Οι κάτοικοι διοργανώνουν εκδήλωση διαμαρτυρίας το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, στις 10:00 το πρωί, στην οδό Ιπποκράτους, όπου θα κλείσουν συμβολικά για μία ώρα το πέρασμα που, όπως υποστηρίζουν, άνοιξαν οι αρχές για τη διέλευση οχημάτων μέσω ήδη επιβαρυμένων και αποκλεισμένων περιοχών, όπως η οδός Κρίτωνος.

Στόχος, όπως δηλώνουν, είναι «να ακουστεί επιτέλους η φωνή των κατοίκων και να υπάρξει δέσμευση για άμεση λύση».

«Δώδεκα μήνες μας αγνοούν»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των κατοίκων, οι διαμαρτυρίες τους ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο του 2024, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση.

Παρά τις επαναλαμβανόμενες οχλήσεις προς τις δημόσιες αρχές, το πρόβλημα όχι μόνο δεν επιλύθηκε αλλά, όπως σημειώνουν, «οι εργασίες συνεχίζονται ετσιθελικά και δικτατορικά», παρά και την πρόσφατη απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών στις 9 Οκτωβρίου για επανεξέταση του ζητήματος.

Προσκλητήριο σε αρμόδιους φορείς

Οι κάτοικοι καλούν εκ νέου τους αρμόδιους υπουργούς και υπηρεσιακούς παράγοντες να προσέλθουν επιτόπου, για να διαπιστώσουν την κατάσταση από κοντά.

Συγκεκριμένα προσκαλούνται:

ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης, ο Δήμαρχος Στροβόλου Σταύρος Σταυρινίδης, η Δήμαρχος Λακατάμιας Φωτεινή Χατζήπαπα, ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Νίκος Κούντουρος, ο Διευθυντής Δημοσίων Έργων Ανδρέας Ελευθερίου, καθώς και εκπρόσωποι της Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών.

«Η παρουσία τους είναι απαραίτητη, ώστε να ενημερωθούν επί τόπου για την έκταση του προβλήματος και να δεσμευτούν για την άμεση επίλυσή του», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Αίτημα για διάλογο

Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους έως ότου διασφαλιστεί το αυτονόητο: η ασφαλής και αξιοπρεπής πρόσβαση στα ίδια τους τα σπίτια.

Όπως υπογραμμίζουν, «η αδιαφορία των αρχών έχει μετατρέψει μια απλή πολεοδομική αστοχία σε πρόβλημα καθημερινής επιβίωσης για δεκάδες οικογένειες».

Η εκδήλωση του Σαββάτου αναμένεται να αναδείξει εκ νέου το ζήτημα, που —όπως φαίνεται— παραμένει άλυτο παρά τις διαβεβαιώσεις και τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις του τελευταίου έτους.