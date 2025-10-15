Πέραν των €6 εκ. το κόστος για Αίθουσα Πολιτισμού-Συνεδριακό Κέντρο Δερύνειας

Πλέον των έξι εκατομμυρίων ευρώ θα στοιχίσει η ανέγερση της Αίθουσας Πολιτισμού και Συνεδριακού Κέντρου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δερύνειας, του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας.

Ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι τα συμβόλαια υπέγραψαν σήμερα, Τετάρτη, ο Γιαννάκης Ιωάννου, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Miltiades Neophytou Civil Engineering Contractors and Developers Ltd και ο Δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας Γιώργος Νικολέττος.

«Το έργο σηματοδοτεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό βήμα για την περιοχή, καθώς η ανέγερση της Αίθουσας Πολιτισμού και Συνεδριακού Κέντρου αναμένεται να προσφέρει πολλαπλά οφέλη σε πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο» αναφέρεται.

Προστίθεται ότι «η νέα Αίθουσα θα αποτελέσει πυρήνα πολιτιστικής δημιουργίας και έκφρασης, προσφέροντας τη δυνατότητα φιλοξενίας θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, εκδηλώσεων και συνεδρίων, ενώ θα ενισχύσει την παρουσία και τη δράση των τοπικών καλλιτεχνών, συλλόγων και φορέων πολιτισμού. Παράλληλα, θα συμβάλει στη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, προσελκύοντας επισκέπτες από όλη την Κύπρο και το εξωτερικό».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «σε κοινωνικό επίπεδο, η Αίθουσα θα λειτουργεί ως χώρος συνάντησης, διαλόγου και συμμετοχής για πολίτες όλων των ηλικιών, προωθώντας τον εθελοντισμό, την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση μέσα από σεμινάρια, εργαστήρια και διαλέξεις. Το κτήριο έχει σχεδιαστεί με απόλυτο σεβασμό στις αρχές της προσβασιμότητας και της μη διάκρισης, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένους, νέους και ευάλωτες ομάδες».

Το Συνεδριακό Κέντρο «θα μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 500 άτομα, ενώ το θέατρο θα διαθέτει δυναμικότητα 450 θέσεων και χώρο στάθμευσης για 140 οχήματα. Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται στα 5.096.050 ευρώ πλέον ΦΠΑ».

Σημειώνεται ότι το έργο μελετήθηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο Ferreos Architect και εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας, Γιώργος Νικολέττος ανέφερε ότι η υπογραφή των συμβολαίων «σηματοδοτεί την έναρξη ενός οράματος που θα αλλάξει τον πολιτιστικό και κοινωνικό χάρτη της περιοχής, δημιουργώντας έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού, παιδείας και δημιουργίας, αντάξιο της ιστορίας και του μέλλοντος του τόπου μας».

