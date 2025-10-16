Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υπό κράτηση 34χρονος ύποπτος για ρίψη πυροβολισμών στη Λεμεσό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται ενώ εξετάσεις γίνονται προς εντοπισμό του όπλου και της μοτοσικλέτας.

Διάταγμα οκταήμερης κράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 34χρονου, ο οποίος φέρεται ως το πρόσωπο που έριξε αριθμό πυροβολισμών στον αέρα, την περασμένη Δευτέρα, στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, κάλυκες πυροβόλου όπλου εντοπίστηκαν έξω από υποστατικό στον Άγιο Ιωάννη, με την Αστυνομία να εξετάζει κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, βάσει των οποίων κατέληξε στην ταυτότητα του φερόμενου δράστη.

Ο ύποπτος συνελήφθη χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος και οδηγήθηκε, το πρωί της Πέμπτης, στο δικαστήριο, το οποίο ενέκρινε το αίτημα των αστυνομικών ανακριτών για την 8ήμερη προσωποκράτηση του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 34χρονος φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα, καθώς αναχωρούσε με μοτοσικλέτα, από σημείο όπου είχε διαπληκτισμό με άλλο πρόσωπο.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται ενώ εξετάσεις γίνονται προς εντοπισμό του όπλου και της μοτοσικλέτας.

