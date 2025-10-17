Cyprus Hospitality Awards: Αυτή είναι η καλύτερη παραλία της Κύπρου

Η παραλία Λάντα στην Αγία Νάπα βραβεύθηκε πρόσφατα στα βραβεία Cyprus Hospitality Awards, για τη διάκρισή της στις αξιολογήσεις των επισκεπτών της Κύπρου σε δημοφιλείς διαδικτυακές πλατφόρμες όπως η TripAdvisor και η Booking.com, ως η καλύτερη παραλία της Κύπρου σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και καθαριότητας.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Νάπας αναφέρεται ότι με αφορμή τη διάκριση της παραλίας, ο Δήμαρχος Χρίστος Ζαννέττου υποδέχθηκε πρόσφατα στο γραφείο του το προσωπικό του Τμήματος Παραλιών που εργάζεται στην παραλία Λάντα, και έχει την ευθύνη για την είσπραξη και την καθαριότητα της.

Ο κ. Ζαννέττου «αφού ευχαρίστησε το προσωπικό της συγκεκριμένης παραλίας για την αφοσίωση, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό τους» ανέφερε πως η βράβευση είναι μια δικαίωση για το προσωπικό που εργάζεται με «υπευθυνότητα, μεράκι και ευσυνειδησία, προσφέροντας καθημερινά υπηρεσίες υψηλού επιπέδου».

Ανέφερε επίσης ότι η παραλία Λάντα – όπως και όλες οι παραλίες της Αγίας Νάπας – αποτελεί «πρότυπο ποιότητας, καθαριότητας και ασφάλειας, προσφέροντας μια αξέχαστη εμπειρία σε κάθε επισκέπτη».

Ο Δήμαρχος εξέφρασε επίσης, «τις θερμές του ευχαριστίες προς το Υφυπουργείο Τουρισμού για την καθιέρωση του θεσμού των Cyprus Hospitality Awards, καθώς και προς τους χιλιάδες επισκέπτες που, με τις θετικές τους αξιολογήσεις, επιβεβαιώνουν ότι οι προσπάθειες του Δήμου για αναβάθμιση των παραλιών του αποδίδουν καρπούς».

ΚΥΠΕ