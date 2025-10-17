Παιδί έσωσε την οικογένειά του με σήμα κινδύνου – Καταδίκη για ενδοοικογενειακή βία στις ΒΒ

Το Δικαστήριο των Βρετανικών Βάσεων επέβαλε τον Σεπτέμβριο ποινή φυλάκισης 25 μηνών σε πατέρα ο οποίος κρίθηκε ένοχος σε υπόθεση που αφορά ενδοοικογενειακή βία.

Σε ανακοίνωση των Βάσεων αναφέρεται ότι «οι αστυνομικοί έλαβαν ανώνυμη πληροφορία ότι φωνές ακούγονταν από ένα σπίτι στην περιοχή της Δεκέλειας, αλλά μόλις έφτασαν στο σημείο, η οικογένεια του άνδρα έμεινε σιωπηλή».

Προστίθεται ότι «σύμφωνα με την αστυνομία η οικογένεια, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν αποκαλυφθεί, φάνηκε να μη θέλει να συνεργαστεί προτού οι αστυνομικοί παρατηρήσουν ότι ένα από τα τέσσερα παιδιά άρχισε να κάνει εκφράσεις προσώπου και σήμα κινδύνου με χειρονομίες».

Ο Υπαστυνόμος Φάνος Χριστοδούλου ανέφερε πως «οι αστυνομικοί αφού αναγνώρισαν τα σήματα, συνέλαβαν αμέσως τον άνδρα ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση. Προφανώς αυτή ήταν μια εξαιρετικά οδυνηρή κατάσταση για την οικογένεια, η οποία θα μπορούσε πολύ εύκολα να συνεχιστεί» είπε.

Πρόσθεσε ακόμα ότι «χρειάστηκε μεγάλη γενναιότητα για να επικοινωνήσει το παιδί με τους αστυνομικούς μας" και εξέφρασε ανακούφιση για το γεγονός πως «η αστυνομία που βρισκόταν στο σημείο μπόρεσε να αναγνωρίσει το σήμα κινδύνου με χειρονομίες και να μεταφέρει την οικογένεια σε ασφαλές μέρος».

Σημειώνεται ότι «το διεθνές σήμα κινδύνου με χειρονομία γίνεται κρατώντας το χέρι πάνω με τον αντίχειρα διπλωμένο μέσα στην παλάμη και στη συνέχεια διπλώνοντας τα τέσσερα δάχτυλα προς τα κάτω καλύπτοντας τον αντίχειρα».

Πηγή: ΚΥΠΕ