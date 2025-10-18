Ραγδαίες εξελίξεις στη δολοφονία Δημοσθένους - Εκδόθηκε το πρώτο ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές

Στα ίχνη των δραστών της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους φαίνεται ότι βρίσκονται οι ανακριτές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com.cy οι ανακριτές αξιοποιώντας όλα τα τεκμήρια και στοιχεία που είχαν μπροστά τους, έχουν καταφέρει να οδηγηθούν σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Το εν λόγω ένταλμα έχει εκδοθεί αργά το απόγευμα του Σαββάτου. Οι εξελίξεις στην υπόθεση είναι ραγδαίες και αναμένεται να προκύψουν σημαντικά νεότερα εντός της νύχτας αλλά και την Κυριακή.

Σύμφωνα με περαιτέρω πληροφορίες πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας που εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγίου Τύχωνα, με τις αρχές να είναι πεπεισμένες ότι υπάρχει σύνδεση με τη εγκληματική ενέργεια. Πρόκειται για Ελληνοκύπριο άνδρα 44χρόνων. Ο 44χρονος, εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας, δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε καταγγελία για πιθανή κλοπή της.