Κόλαση το κυκλοφοριακό στη Λεμεσό - Λύσεις και μέτρα σε... βάθος χρόνου

Στη Λεμεσό η κατάσταση με το κυκλοφοριακό είναι πλέον εκτός ελέγχου. Αποτελεί το βασικό πρόβλημα της πόλης, ξεπερνώντας ακόμα και το βασανιστικό ζήτημα στέγης και το πανάκριβο κόστος ζωής. Είναι πλέον κοινή παραδοχή, ότι η Λεμεσός έχει στοιχεία μεγαλούπολης, ραγδαία αύξηση πληθυσμού και μετακινήσεων, αλλά όχι ταυτόχρονη και παράλληλη ανάπτυξη των υποδομών της.

Καθημερινά, εκατοντάδες χιλιάδες Λεμεσιανοί και όχι μόνο, περνούν αμέτρητες ώρες μέσα στο αυτοκίνητο για να διανύσουν μικρές ή μεγάλες αποστάσεις. Κόσμος αργεί στην εργασία του, χάνει τα ραντεβού του απρόσμενα, ενώ δεν μπορείς να υπολογίσεις πόσο χρόνο χρειάζεσαι ακόμα και για αποστάσεις που παλαιότερα ήθελες μερικά λεπτά. Πλέον το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Λεμεσού, έχει οξυνθεί σε τέτοιο βαθμό που είναι πρόβλημα ολόκληρης της Κύπρου, με χιλιάδες εργαζομένων στη Λευκωσία να υποφέρουν στο τιμόνι μεταβαίνοντας από και προς την πρωτεύουσα, αλλά και χιλιάδες άλλους «περαστικούς» να βιώνουν το μποτιλιάρισμα του αυτοκινητόδρομου λες και βρίσκονται σε πολυσύχναστη λεωφόρο στο κέντρο της πόλης.

Κανένα μεγάλο έργο το 2026

Σε μία πόλη που θεωρείται βασικός οικονομικός αιμοδότης της χώρας, με τεράστια ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα, κάθε μέρα που περνά είναι και χειρότερη. Εν αντιθέσει με τη Λευκωσία η τροχαία κίνηση στη Λεμεσό εντοπίζεται σχεδόν σε όλη της την έκταση και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Την ίδια ώρα εξακολουθούν να μην υπάρχουν αξιόπιστα μέσα μεταφοράς, παρά την αυξανόμενη χρήση λεωφορείων, κυρίως από αλλοδαπούς, να μην λειτουργεί το park and ride, αν και μπήκαν οι σχετικές πινακίδες, ενώ ακόμα και μεγάλα έργα για άμβλυνση του προβλήματος βρίσκονται στις πρώτες μελέτες.

Στον προϋπολογισμό του 2026 δεν υπάρχει ούτε ένα σεντ για μεγάλο οδικό έργο στη Λεμεσό, αφού χωρίς μελέτες και ωρίμανση των υφιστάμενων σχεδιασμών… δεν μπορούν να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες. Οι δε αναφορές για «έξυπνα φώτα», επαναλαμβάνονται και λίγο πολύ έγιναν ανέκδοτο μεταξύ των Λεμεσιανών.

Κόλαση ο αυτοκινητόδρομος

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στους άξονες που ενώνουν την πόλη με τον αυτοκινητόδρομο, ο οποίος από δρόμο ταχείας κυκλοφορίας έχει μετατραπεί σε λεωφόρο, «κόβοντας» την πόλη στα δύο.

Οι συζητήσεις για νέα malls σε σημεία όπου ήδη υπάρχει τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά και οι συνεχείς παρουσιάσεις μεγάλων αναπτύξεων σε μία πόλη που με μαθηματική ακρίβεια οδηγείται στο «έμφραγμα», οδηγούν τους κατοίκους της πόλης σε ακόμη μεγαλύτερη απόγνωση.

Η δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους την Παρασκευή έφερε αντιμέτωπη τη Λεμεσό με τη γυμνή αλήθεια. Ο αυτοκινητόδρομος αναγκαστικά έπρεπε να κλείσει για μερικές ώρες, ενώ αποκόπηκαν δρόμοι σε Άγιο Αθανάσιο και Γερμασόγεια για έρευνες σε σκηνές που συνδέονταν. Ταυτόχρονα, η Αστυνομία ήταν σε πλήρη κινητοποίηση για τους δράστες, μη μπορώντας να ανταποκριθεί σε καθήκοντα τροχαίας διαχείρισης. Ο συνδυασμός όλων των πιο πάνω, δημιούργησε μία κατάσταση χάους, με αποτέλεσμα 6-7 ώρες την Παρασκευή, οι δρόμοι της Λεμεσού να μετατραπούν σε κόλαση.

Μπορεί οι πολίτες με το δίκιο τους να ψάχνουν λύσεις χθες, όμως η ωμή πραγματικότητα είναι ότι χρειάζονται μελέτες και έργα χρόνων. Ταυτόχρονα όμως, όλο και αυξάνονται και οι φωνές για την ανάγκη μελέτης για την κατασκευή τραμ, το οποίο θα κινείται χωρίς να επηρεάζεται από την τροχαία κίνηση, μιας και λεωφορεία και λεωφορειολωρίδες δεν κερδίζουν το στοίχημα.

Ψάχνουν λύσεις, θέλουν χρόνο

Μιλώντας στον «Π» ο δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης, ανέφερε ότι το κυκλοφοριακό δεν μπορεί να λυθεί σε μία μέρα. «Οι παλιές αμαρτίες, η αναβλητικότητα, η μη διεκδίκηση και ο κακός σχεδιασμός μας έφεραν σήμερα εδώ που είμαστε, ο κόσμος έχει δίκιο που φωνάζει», εξηγεί ο Δήμαρχος, προσθέτοντας ότι η Λεμεσός τα τελευταία χρόνια δεν έχει λάβει χρηματοδότηση για κανένα πολεοδομικό έργο, γιατί πολύ απλά δεν έχει ωριμάσει κάποιο έργο για να είναι έτοιμο να ξεκινήσει. «Έχω συναντήσει τον υπουργό Μεταφορών σχεδόν 15 φορές από τη μέρα που ανάλαβα, σύντομα ελπίζω να έχουμε πραγματικές ανακοινώσεις για έναρξη έργων», καταλήγει ο κ. Αρμεύτης.

Ο βόρειος παρακαμπτήριος

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε μία εξαιρετικά σημαντική συνάντηση μεταξύ του Δήμου Λεμεσού και του Τμήματος Δημοσίων Έργων, όπου τέθηκαν σε πρώτο πλάνο έργα που σχετίζονται με το κυκλοφοριακό και μπορούν να προωθηθούν το συντομότερο δυνατό, φέρνοντας ταυτόχρονα και το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο Δήμος Λεμεσού εδώ και μήνες ζήτησε όπως έχει συντονιστικό ρόλο στο ζήτημα του περιβόητο βόρειου παρακαμπτήριου, προκειμένου να συντονίσει όλες τις υπηρεσίες, μήπως και επιτέλους ξεκινήσει η υλοποίηση ενός δρόμου που μπήκε στο Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού από το 1990. Η εν λόγω συνάντηση, φαίνεται να έχει ενθαρρυντικά αποτελέσματα, όμως οι μελέτες ακόμη συνεχίζονται.

Το πρώτο τμήμα

Ταυτόχρονα, οι άλλοι δήμοι της πόλης προχωρούν τα κομμάτια του Βόρειου Παρακαμπτήριου που τους αφορούν, που όμως είναι κατασκευαστικά εξαιρετικά δύσκολα και πολύ δαπανηρά. Όμως, κάθε έστω και μικρή παρέμβαση, μόνο θετικά μπορεί να αντιμετωπιστεί αφού θα δώσει μικρές ανάσες, ενώ μελλοντικά τα τμήματα αυτά θα έρθουν να ενωθούν και να δημιουργήσουν μία ενιαία οδική αρτηρία που θα δώσει ανάσες.

Η Ευγόρα Λανίτη είναι ίσως το πιο εύκολο τμήμα του Βόρειου Παρακαμπτήριου. Σήμερα υπάρχει και σε κάποια σημεία της μάλιστα είναι δρόμος τεσσάρων λωρίδων. Μελανό σημείο ένα τμήμα περίπου 400 μέτρων όπου ο δρόμος διακόπτεται από τεμάχιο γης και θα πρέπει να ολοκληρωθεί.

Μόλις στις 3 Οκτωβρίου ο ΕΟΑ Λεμεσού κατέθεσε τα κατασκευαστικά σχέδια για εκτροπή του ποταμού της Αγίας Φύλας, ένα τεράστιο αλλά αναγκαίο έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Λεμεσού. Πλέον αναμένονται οι απόψεις των Υπηρεσιών και από εκεί και πέρα θα πρέπει σε περίπου έξι μήνες τα Δημόσια Έργα να ετοιμάσουν τα κατασκευαστικά σχέδια του δρόμου. Ο προγραμματισμός λέει για δυόμισι χρόνια κατασκευαστικές εργασίες, οι οποίες θα πρέπει να ξεκινήσουν αν όλα πάνε καλά προς το τέλος του 2026. Το κόστος εκτιμάται στα 20 περίπου εκατ. ευρώ για 1700 περίπου μέτρα.

Παράλληλα η «Συνεργατισμού»

Από τη συμβολή με τη λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη συνεχίζοντας δυτικά, ο Βόρειος Παρακαμπτήριος θα συνδεθεί μέσω της λεωφόρου Συνεργατισμού. Ένας δρόμος δυόμισι περίπου χιλιομέτρων - η βασική διαδρομή και άλλοι βοηθητικοί δρόμοι- που θα διασχίζει τα Πολεμίδια και θα συνδεθεί με την οδό Νίκαιας που είναι ο κάθετος δρόμος του Νοσοκομείου Λεμεσού. Βασική δυσκολία είναι ότι πρόκειται για νέα χάραξη σε μεγάλο μέρος του, ενώ χρειάζεται η κατασκευή γέφυρας πάνω από τον ποταμό Γαρύλλη που αυξάνει το κόστος. Το τμήμα αυτό είναι σε σχετικά καλό στάδιο αφού ο Δήμος Πολεμιδιών σε συνεργασία με τα Δημόσια Έργα έχουν δώσει οδηγία σε ιδιώτη μελετητή να ετοιμάσει τα κατασκευαστικά σχέδια. Χρειάζεται να προχωρήσει σύντομα καθώς επίκεινται μεγάλες αναπτύξεις στην περιοχή Βερεγγάρια, όπως οι φοιτητικές εστίες του ΤΕΠΑΚ. Οι προσφορές για τα κατασκευαστικά προγραμματίζονται να προκηρυχθούν εντός του 2026. Το κόστος θα ξεπεράσει σίγουρα τα 25-30 εκατ. ευρώ.

Ψάχνουν λύσεις

Πέρα από τη κίνηση στον αυτοκινητόδρομο, όπου το σημείο μεταξύ Αγίου Αθανασίου και Μέσα Γειτονιάς αγγίζει τις 100.000 διαδρομές ημερησίως και είναι το πιο επιβαρυμένο σημείο παγκυπρίως, υπάρχουν άλλα δύο σημεία όπου έχει παρατηρηθεί ότι το οδικό δίκτυο προκαλεί σοβαρά ζητήματα και θα μπορούσε να υπάρξουν διορθώσεις με μικρές αλλαγές. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το σημείο νοτίως του κυκλικού κόμβου Μέσα Γειτονιάς παρά την Εκκλησία Αποστόλου Ανδρέα αλλά και την οδό 1ης Απριλίου στην Αγία Φύλα βορείως του κυκλικού κόμβου.

Όπως πληροφορούμαστε, τα Δημόσια Έργα, έπειτα από πρόταση του Δήμου, επεξεργάζονται και στις δύο περιπτώσεις μικρές παρεμβάσεις στα σημεία αυτά προκειμένου να «ανοίξουν» άλλες δύο λωρίδες κυκλοφορίας, μετατρέποντας τους δρόμους σε τέσσερις λωρίδες, δυο ανά τροχιά, για καλύτερη κυκλοφορία.

Στο «πακέτο» της συζήτησης που θα πρέπει όμως να μελετηθεί περαιτέρω από το Τμήμα Δημοσίων Έργων - το αντικρίζει θετικά- περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για μετακίνηση διαβάσεων πεζών σε καλύτερα σημεία, αλλά και πιθανή κατάργηση παρόδιων χώρων στάθμευσης για να «ελευθερωθεί» χώρος για κίνηση αυτοκινήτων. Αν και στις δύο περιπτώσεις αναμένονται αντιδράσεις από τα καταστήματα που επηρεάζονται, το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο που χωρίς «να σπάσουν αυγά» δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα.

Διέξοδος στον αυτοκινητόδρομο

Εγκαταλείποντας άλλα πολυδάπανα και μάλλον ανεφάρμοστα σχέδια για υπέργεια γέφυρα, αυτή τη στιγμή δήμος και Δημόσια Έργα ψάχνουν τον τρόπο να «ανοίξει» νέα δίοδος για απευθείας πρόσβαση προς τον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος των οδών Κωστή Παλαμά (Μέσα Γειτονιά) και Έλλης Λαμπέτη (Αγία Φύλα). Σε αυτή τη περίπτωση, ο απώτερος στόχος είναι η αποσυμφόρηση των κυκλικών κόμβων Αγίας Φύλας και Μέσα Γειτονιάς, με μία λύση όχι τόσο ιδανική αλλά πολύ εύκολα εφαρμόσιμη και άμεσα υλοποιήσιμη. Μοναδική προϋπόθεση να υπάρχει το απαιτούμενο διαθέσιμο εμβαδό δεξιά και αριστερά του αυτοκινητόδρομου για τη δημιουργία μίας ακόμα εισόδου-εξόδου, πράγματα που φαίνεται να είναι εφικτό. Το έργο αυτό βρίσκεται στο στάδιο του να τρέξει ένα σύστημα μοντελοποίησης που θα δώσει τις τελικές απαντήσεις.