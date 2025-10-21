Έντονη βροχόπτωση σε διάφορες περιοχές της Κύπρου – Προβλήματα στην ορατότητα των οδηγών (βίντεο)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Παράταση πληρωμής τελών για το 2025 δίνει ο Δήμος Λευκωσίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος αναφέρει ότι μετά την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τη νομοθεσία, θα επιβάλλεται η νόμιμη επιβάρυνση.

Παράταση στην πληρωμή τελών για το 2025 δίνει ο Δήμος Λευκωσίας. Συγκεκριμένα, η παράταση αφορά το τέλος σκυβάλων, το ετήσιο δικαίωμα άσκησης επιχείρησης και το τέλος επαγγέλματος/επιτηδεύματος. Νέα καταληκτική ημερομηνία πληρωμής είναι η 30ή Δεκεμβρίου 2025.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος αναφέρει ότι μετά την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τη νομοθεσία, θα επιβάλλεται η νόμιμη επιβάρυνση.

Το κοινό μπορεί να πληρώσει τα παραπάνω τέλη ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, με κάρτα στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Δημοτών (Παλιά Αγορά Παλλουριώτισσας, Πρώην Δημαρχείο Αγλαντζιάς, Λεωφόρος Κυριάκου Μάτση 42, Πρώην Κέντρο Πληροφόρησης Νέων). Επίσης, η πληρωμή μπορεί να γίνει με μετρητά ή με κάρτα στο Κεντρικό Ταμείο του Δήμου Λευκωσίας, ενώ διευκρινίζεται ότι πληρωμές με επιταγές ή εμβάσματα δεν γίνονται πλέον αποδεκτές.

Σημειώνεται, ακόμα, ότι ο Δήμος Λευκωσίας παρέχει τη δυνατότητα για εξόφληση των πιο πάνω τελών με δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης 30 ευρώ.

ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΕΟΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα