Παράταση πληρωμής τελών για το 2025 δίνει ο Δήμος Λευκωσίας

Παράταση στην πληρωμή τελών για το 2025 δίνει ο Δήμος Λευκωσίας. Συγκεκριμένα, η παράταση αφορά το τέλος σκυβάλων, το ετήσιο δικαίωμα άσκησης επιχείρησης και το τέλος επαγγέλματος/επιτηδεύματος. Νέα καταληκτική ημερομηνία πληρωμής είναι η 30ή Δεκεμβρίου 2025.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος αναφέρει ότι μετά την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τη νομοθεσία, θα επιβάλλεται η νόμιμη επιβάρυνση.

Το κοινό μπορεί να πληρώσει τα παραπάνω τέλη ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, με κάρτα στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Δημοτών (Παλιά Αγορά Παλλουριώτισσας, Πρώην Δημαρχείο Αγλαντζιάς, Λεωφόρος Κυριάκου Μάτση 42, Πρώην Κέντρο Πληροφόρησης Νέων). Επίσης, η πληρωμή μπορεί να γίνει με μετρητά ή με κάρτα στο Κεντρικό Ταμείο του Δήμου Λευκωσίας, ενώ διευκρινίζεται ότι πληρωμές με επιταγές ή εμβάσματα δεν γίνονται πλέον αποδεκτές.

Σημειώνεται, ακόμα, ότι ο Δήμος Λευκωσίας παρέχει τη δυνατότητα για εξόφληση των πιο πάνω τελών με δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης 30 ευρώ.

ΚΥΠΕ