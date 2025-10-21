Αγανάκτηση στη Βουλή για τις εκποιήσεις κύριας κατοικίας σε συνοικισμούς - «Κάποιοι ξεπέρασαν και τους τοκογλύφους»

Να παγώσουν όλες τις διαδικασίες που αφορούν σε εκποίηση κύριας κατοικίας σε συνοικισμούς μέχρι να ολοκληρωθεί η συζήτηση στην Βουλή για το θέμα αυτό, αξίωσε από τους εκπροσώπους εταιρειών εξαγοράς δανείων ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων Νίκος Κέττηρος. Τα μέλη της Επιτροπής εξέφρασαν την αγανάκτησή τους, σημειώνοντας ότι «κάποιοι έχουν ξεπεράσει και τους τοκογλύφους».

Η Επιτροπή συζήτησε το θέμα των εκποιήσεων πρώτης κατοικίας εκτοπισμένων σε προσφυγικούς συνοικισμούς, έπειτα από εισήγηση των Βουλευτών Νίκου Κέττηρου, Χρίστου Χριστοφίδη, Χρίστου Χριστόφια, Γιώργου Κάρουλλα, Νίκου Γεωργίου, Ζαχαρία Κουλία και Χρίστου Σενέκη.

Τη δική του εμπειρία μοιράστηκε με τα μέλη της Επιτροπής ένας 75χρονος δανειολήπτης, ο οποίος κινδυνεύει να χάσει την οικία του σε προσφυγικό συνοικισμό και του οποίου το δάνειο, εκτοξεύτηκε, από €15-€20.000 σε περίπου €180.000 όπως ανέφερε.

Ο εν λόγω δανειολήπτης ανέφερε στην Επιτροπή ότι πήρε δάνειο 30.000 λίρες το 2006 για ανακαίνιση της οικίας του και ότι πλήρωναν ανελλιπώς μέχρι το 2013, όταν έχασε και η σύζυγος του την εργασία της λόγω της οικονομική κρίσης. Ο ίδιος είχε σταματήσει να εργάζεται δύο χρόνια νωρίτερα λόγω πολύ σοβαρού θέματος υγείας. Σύμφωνα με τον ίδιο, από τις €15.000-€20.000 που ήταν το εναπομείναν ποσό του δανείου αυτό έφτασε τις €180.000. Είπε ακόμη ότι πήγε στην ΚΕΔΙΠΕΣ από όπου τον παρέπεμψαν στην εταιρεία που εξαγόρασε το δάνειό του και ότι ο ένας τον στέλνει στον άλλο. «Το μόνο μου περιουσιακό στοιχείο είναι ένα προσφυγικό σπίτι», είπε στην Επιτροπή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΕΔΙΠΕΣ, Μάριος Παπαδόπουλος ανέφερε στην Επιτροπή ότι θα επιληφθούν της υπόθεσης, με τον κ. Κέττηρο να σημειώνει ότι θα πρέπει να δουν και τις άλλες περιπτώσεις.

Σε σχέση με εκποιήσεις πρώτων κατοικιών σε συνοικισμούς, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι εντόπισε τέσσερις περιπτώσεις για τους προηγουμένους μήνες και μέχρι τα Χριστούγεννα, και συγκεκριμένα μία ακυρώθηκε, δύο αφορούσαν σε αποτυχημένους πλειστηριασμούς και μία επέρχεται.

Η Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Βαλεντίνα Γεωργιάδου ανέφερε στην Επιτροπή ότι φέτος γενικά έλαβε το Γραφείο της 156 αιτήματα για αναστολές εκποιήσεων κύριας κατοικίας – περιλαμβανομένων από συνταξιούχους, μονογονιούς, διαζευγμένες γυναίκες – και ότι οι πλείστες των περιπτώσεων ήδη βαρύνονται με αποφάσεις δικαστηρίου, σημειώνοντας ότι στο πλαίσιο εκείνων των αποφάσεων στις πλείστες των περιπτώσεις υπάρχουν διατάγματα για εκποίηση.

Εξέφρασε την άποψη ότι από μόνες τους οι εταιρείες εξαγοράς δανείων πρέπει να βάλουν ένα όριο για το πού θα προχωρούν σε εκποιήσεις και πού να καταβάλλουν προσπάθεια για ρυθμίσεις.

Αναφέρθηκε σε κενό στη νομοθεσία και είπε ότι οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης είναι ένα «α λα καρτ» μενού που επαφίεται στην κάθε εταιρεία να αποφασίσει ποια διαδικασία να ακολουθήσει.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρθηκε στα τρία σχέδια για στήριξη δανειοληπτών που είχε εξαγγείλει το Υπουργείο – ΕΣΤΙΑ, Οικία, Ενοίκιο έναντι Δόσης - και ότι υπολογίζεται να έχουν ευνοηθεί γύρω στις 3000 νοικοκυριά. Ανέφερε ακόμη ότι σκέφτονταν να ανοίξουν ξανά σχέδια, αλλά ότι είχαν δεχθεί διαμαρτυρίες από πιστωτές και ότι δεν μπορεί να γίνουν σχέδια αν δεν συνεργάζονται όλα τα μέρη.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο κ. Κέττηρος είπε ότι διαπίστωσαν ότι γίνεται μια εκστρατεία τους τελευταίους μήνες από αυτές τις εταιρείες εξαγοράς δανείων, και την ΚΕΔΙΠΕΣ, δυστυχώς, για να πάρουν τις κατοικίες των προσφυγικών συνοικισμών, είτε για να τις εκποιήσουν, είτε για να τις βγάλουν σε πλειστηριασμό».

Αναφερόμενος στην περίπτωση του δανειολήπτη που μίλησε ενώπιον της Επιτροπής, και που έφτασε το δάνειό του στις €185.000, είπε, «ούτε οι τοκογλύφοι τα μαύρα χρόνια δεν έβαζαν τόσο τόκο πάνω στα δάνεια του κόσμου». Είπε ότι τώρα όταν προσπαθεί ο δανειολήπτης αυτός να κάνει μια πρόταση βιώσιμη με βάση τη σύνταξή του «τον ειρωνεύονται».

Σημείωσε ότι αναφέρθηκαν στην Επιτροπή τουλάχιστον 10 τέτοιες περιπτώσεις.

Ο κ. Κέττηρος σημείωσε ότι επειδή οι εταιρείες και η ΚΕΔΙΠΕΣ είπαν ότι δεν γνωρίζουν ποιες περιπτώσεις αφορούν σε εκποιήσεις σε συνοικισμούς, «δώσαμε εντολή στην ΚΕΔΙΠΕΣ να μαζέψει όλες τις περιπτώσεις και σε 15 μέρες να τις φέρει ενώπιον της Επιτροπής για να ξέρουμε πόσες είναι αυτές οι περιπτώσεις και πώς θα επιληφθούμε».

«Απαιτήσαμε από τις εταιρείες εξαγοράς δανείων να παγώσουν όλες τις διαδικασίες» και «να διαμηνύσουν στους μαστόρους τους είτε τους ξένους είτε τους Κύπριους, ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν σε τίποτα αν δεν ολοκληρωθεί η συζήτηση στην Επιτροπή Προσφύγων και να κατατεθούν οι πρωτοβουλίες τις οποίες θα αναλάβουμε οι βουλευτές μεταξύ μας», είπε.

Στις δικές της δηλώσεις της η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ρίτα Σούπερμαν, είπε ότι η κατάσταση «προκαλεί έντονη ανησυχία και αγανάκτηση».

Οι εκτοπισθέντες που στερήθηκαν τις περιουσίες τους στα κατεχόμενα βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να χάσουν και τη μοναδική στέγη που έχουν, είπε. «Η Πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα στους πρόσφυγες και να προστατεύσει την πρώτη κατοικία σε συνοικισμούς προσφύγων από τις διαδικασίες εκποιήσεις. Είναι αδιανόητο να αντιμετωπίζονται οι δικαιούχοι προσφυγικής στέγης με τον ίδιο τρόπο όπως οι εμπορικοί δανειολήπτες», πρόσθεσε.

Απαιτείται η διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της προσφυγικής κατοικίας, την κοινωνική διάσταση του ζητήματος, είπε η κ. Σούπερμαν.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, είπε στις δηλώσεις του ότι εισηγήθηκε όπως η Επιτροπή καλέσει για αυτό το θέμα τους αρμόδιους Υπουργούς και τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων «να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να επαναφέρουν τη νομοθεσία εις τα σωστά της πλαίσια». «Πρέπει ο πλειστηριασμός να γίνεται με τον καθιερωμένο τρόπο που τον έκανε το κτηματολόγιο, και να είναι δημόσια, όχι να κρύβονται πίσω από τους υπολογιστές».

Σημείωσε ακόμη ότι «οι αμαρτωλοί» «είναι οι τότε κυβερνώντες που έκαναν τον νόμο και η τότε Βουλή η οποία πέρασε νόμους απαράδεκτους».

«Εγώ δέχομαι ότι τούτη η κυβέρνηση κληρονόμησε από τους προκατόχους, αλλά πέρασαν και δυόμισι χρόνια», πρέπει να αναλάβει δράση, πρόσθεσε.

Ο κ. Κουλίας ανέφερε ακόμη ότι «σήμερα βασιλεύει η τοκογλυφία στο έπακρον» και ότι αν υπάρχει Νόμπελ τοκογλυφίας «πρέπει να το πάρουμε εμείς το βραβείο του τοκογλύφου».

Ανέφερε παράδειγμα πρόσφυγα του οποίου το δάνειο, από €94.000 είναι σήμερα €4,5 εκατομμύρια, όπως είπε.

Είναι θλιβερό, είπε, «διότι όλα αυτά δεν γίνονται από τους τοκογλύφους. Γίνονται από την ίδια την πολιτεία. Εξαίρεσαν τις τράπεζες από τον νόμο. Οι τράπεζες και οι εταιρείες πιστώσεως δικαιούνται να τοκογλυφούν».

Σημείωσε ότι στην Επιτροπή Οικονομικών εκκρεμούν δύο προτάσεις νόμων – η μία πρόταση προνοεί όταν διπλασιάζεται το ποσό της οφειλής να σταματά να αυξάνεται το ποσό και ο άλλος νόμος αφορά στους εγγυητές ενυπόθηκων δανείων.

