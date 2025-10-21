Αλυσιδωτές αντιδράσεις στα κατεχόμενα για τις δηλώσεις Μπαχτσελί περί προσάρτησης

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στις δηλώσεις Μπαχτσελί στα κατεχόμενα με τον Σερντάρ Ντενκτάς, πρόεδρο του κόμματος ΤΑΜ να γράφει σε ανάρτησή του πως η δήλωση για προσάρτηση είναι ατυχής και τον πλήγωσε βαθιά.

Από τον Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας και όλους τους αξιωματούχους εκτός από τον κ. Μπαχτσελί, πρόσθεσε, στάλθηκαν συγχαρητήρια μηνύματα στον «λαό» και στον κ. Ερχιουρμάν. «Αυτή είναι η σωστή και φυσιολογική πορεία δράσης. Πρώτον, η μητέρα πατρίδα πρέπει να σεβαστεί τη βούληση του λαού μας, ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να λάβουμε τον ίδιο σεβασμό από άλλες χώρες. Σε αυτό το στάδιο, πιστεύω ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω σχόλιο για αυτή την ατυχή δήλωση».

Αν ο όρος «δύο κράτη», συνέχισε ο κ. Ντενκτάς, αναφέρεται στη διάλυση της «τδβκ» και στην εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας ως δεύτερου κράτους στο νησί, θεωρώντας ότι αυτό είναι το μήνυμα που μεταφέρει η δήλωση Μπαχτσελί, «η αντίδραση του λαού μας σε αυτή την προσέγγιση θα είναι αρνητική».

«Αυτό το κράτος δεν είναι παιχνίδι κανενός· όλοι πρέπει να σέβονται τη βούληση της κάλπης», ανέφερε σε δική του ανάρτηση ο πρόεδρος του Κόμματος του Λαού, Κουντρέτ Οζερσάι προσθέτοντας ότι ένα πολιτικό κόμμα που λειτουργεί στην Τουρκία δεν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον της «τδβκ».

«Οι Τουρκοκύπριοι ψηφοφόροι προσήλθαν στις κάλπες και εξέφρασαν σαφώς τη βούλησή τους. Ο εταίρος του συνασπισμού σας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, το χαιρέτισε αυτό και συνεχάρη τον Ερχιουρμάν, τον έκτο πρόεδρο της τδβκ», ανέφερε. Ο κ. Οζερσάι δήλωσε ότι η εξωτερική παρέμβαση «στο μέλλον της τδβκ» είναι απαράδεκτη και οι πολιτικοί παράγοντες στην Τουρκία θα πρέπει να προσεγγίσουν τη βούληση του τουρκοκυπριακού «λαού» με ενσυναίσθηση.

Το μέλος της κεντρικής εκτελεστικής επιτροπής του ΚΕΕ, Μαχμούτ Τοράι Χουνταβέρντι επέκρινε επίσης τις δηλώσεις του Ντεβλέτ Μπαχτσελί γράφοντας: «Υπάρχει ένα κράτος εδώ. Αυτό το κράτος ιδρύθηκε με την υποστήριξή σας. Ωστόσο, αυτές οι δηλώσεις υπονομεύουν τους δεσμούς των Τουρκοκυπρίων με την Τουρκία».

«Ανοίξαμε τα μάτια μας σήμερα το πρωί. Τη μια μέρα θα την ονομάσουν τ/κ κράτος, την επόμενη μέρα θα πουν ότι πρέπει να είναι η 82η επαρχία. Τώρα είμαστε κι εμείς έκπληκτοι. Αξιότιμοι αξιωματούχοι της Τουρκικής Δημοκρατίας, αυτή είναι η τδβκ. Αν εγκαταλείψετε τις προσπάθειές σας να την ονομάσετε όπως η αλλαγή πινακίδων κυκλοφορίας και εγκαταλείψετε τη ρητορική της προσάρτησης, δεν θα χρειάζεται να αμφισβητούμε τα εθνικά μας αισθήματα σε κάθε ευκαιρία», πρόσθεσε.

Ο Γκιουβέν Μπνγκιχάμ, πρόεδρος της ομοσπονδίας εργατικών συνδικάτων (KİEF) και της συντεχνίας των «δημοσίων» υπαλλήλων (KTAMS) σε γραπτή του δήλωση ανέφερε ότι οι δηλώσεις Μπαχτσελί είναι απαράδεκτες, δηλώνοντας και πως η άρνησή του να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των «εκλογών», που διεξήχθησαν «με την ελεύθερη βούληση των Τουρκοκυπρίων, και η έκκλησή του για την ένταξη της τδβκ στην Τουρκία, με τρόπο που φαίνεται να εκδίδει εντολή, αποτελεί σαφή επίθεση στην ταυτότητα και την ύπαρξή μας».

Πρόσθεσε ότι ο τ/κ «λαός» που αγωνίζεται για την ύπαρξή του σε αυτό το νησί εδώ και αιώνες, «δεν θα υποχωρήσει ποτέ σε αυτή την επίθεση κατά της βούλησής του, όπως ακριβώς αντιστάθηκε στον αποικιοκρατία και τον φασισμό».

Ο Μπουράκ Μαβίς, γγ της συντεχνίας των τ/κ δασκάλων (KTÖS) είπε ότι η ανακήρυξη από τον Μπαχτσελί της δημοκρατικής βούλησης των Τουρκοκυπρίων ως άκυρης, αποτελεί προσβολή για τον αγώνα αυτού του «λαού» για ελευθερία, την ιστορία του, την τιμή του και την ίδια του την ύπαρξη. Η φιλοδοξία του Μπαχτσελί να «δημιουργήσει μια επαρχία» και η ρητορική του περί «λύσης δύο κρατών» ουσιαστικά αρνούνται την ύπαρξη της «τδβκ», πρόσθεσε. «Η τουρκοκυπριακή κοινότητα δεν είναι ούτε επαρχία ούτε αυλή. Σταματήστε να αγνοείτε τις κοινότητες που ζουν σε αυτό το νησί και να το αντιμετωπίζετε ως στρατιωτική και στρατηγική βάση!»

Ο δημοκρατικός αγώνας των Τουρκοκυπρίων δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα πλαίσιο πίστης ή υπακοής και δεν μπορεί να υπονομεύσει την αναζήτηση λύσης στο νησί ή το όραμα μιας δικοινοτική, διζωνικής ομοσπονδιακής λύσης, πρόσθεσε στην δήλωσή του ο κ. Μαβίς. «Μια λύση στην Κύπρο είναι δυνατή μέσω αμοιβαίου σεβασμού και πολιτικής ισότητας, όχι μέσω εκκλήσεων για προσάρτηση. Όλοι πρέπει να σεβαστούν τα αποτελέσματα των εκλογών, τα οποία είναι δημοψήφισμα, και τη βούληση του λαού για λύση».

Κάλεσε δε τους «βουλευτές» που «ψήφισαν» υπέρ του ψηφίσματος στη «βουλή» για τη λύση δύο κρατών να υπερασπιστούν τώρα τη βούληση των Τ/κ έναντι του Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

«Οι σχέσεις της μαφίας, τα παράνομα δίκτυα και τα σκοτεινά σχέδια που καθοδηγούνται από συμφέροντα δηλητηριάζουν τη δημοκρατική δομή του τουρκοκυπριακού λαού. Ο λαός, οι διανοούμενοι και οι πολίτες αυτής της χώρας είναι πολύ οργανωμένοι, συνειδητοί και αποφασισμένοι να μην παραδοθούν στο σκοτάδι και στα μαφιόζικα συστήματα. Η βούληση των Τουρκοκυπρίων δεν είναι διαπραγματεύσιμη, δεν μπορεί να αφαιρεθεί και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί», κατέληξε.

ΚΥΠΕ