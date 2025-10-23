Θέλει να αναγερθούν νέες Φυλακές η Ισότητα - Έστειλαν επιστολή στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Την ανέγερση ενός νέου, σύγχρονου σωφρονιστικού ιδρύματος, που να μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις, ζητά με επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, η οποία κοινοποιείται και στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Μάριο Χαρτσιώτη, το Κλαδικό Συμβούλιο Δεσμοφυλάκων, της παγκύπριας συντεχνίας Ισότητα.

Η συντεχνία αναφέρεται σε "ιστορική απόφαση" του Προέδρου για τον διπλασιασμό του ειδικού επιδόματος επικινδυνότητας, καθώς και την προώθηση των αναγκαίων προσλήψεων προσωπικού, που, όπως αναφέρει, "αποτελούν απτές αποδείξεις" της κατανόησης της Κυβέρνησης για το βάρος που επωμίζεται το ένστολο προσωπικό.

Η συντεχνία προειδοποιεί, ωστόσο, ότι αυτά τα μέτρα κινδυνεύουν να ακυρωθούν πλήρως "από την επιμονή σε δαπανηρά ημίμετρα εντός του υφιστάμενου, κορεσμένου και ακατάλληλου σωφρονιστικού ιδρύματος". Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η πρόσφατη εμπειρία της ολοκλήρωση της Φάσης 1 (η μετατροπή της παλιάς ανοικτής φυλακής) "απέτυχε ήδη να επιλύσει το πρόβλημα", καθώς ο κρίσιμος υπερπληθυσμός παραμένει, όπως επιβεβαιώνεται από τα επίσημα στατιστικά του Συμβουλίου της Ευρώπης (SPACE I), τα οποία εξακολουθούν να κατατάσσουν την Κύπρο στις χώρες με «σοβαρή» (severe) συμφόρηση.

"Καθώς η Φάση 1 απέτυχε, η πρόθεση της Κυβέρνησης να επενδύσει επιπλέον €35 εκατομμύρια για τη Φάση 2 (τη νέα πτέρυγα με ορίζοντα το 2028) στο ίδιο αποτυχημένο οικόπεδο, συνιστά εγγυημένη κατασπατάληση πόρων και διαιώνιση του αδιεξόδου", αναφέρει το Κλαδικό Συμβούλιο Δεσμοφυλάκων.

Την ίδια στιγμή, η επιχειρησιακή ασφάλεια εντός του ιδρύματος "καταρρέει", σύμφωνα με το Κλαδικό Συμβούλιο. Σημειώνεται ότι η αποτυχία του νέου, πολυδάπανου συστήματος απενεργοποίησης κινητών (jammers) δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια, αλλά "ομολογία αδυναμίας ελέγχου του χώρου", αφού επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη καθοδήγηση εγκληματικών δικτύων και τίθεται σε καθημερινό κίνδυνο η ζωή των δεσμοφυλάκων.

Σύμφωνα με τη συντεχνία, η διεθνής σωφρονιστική επιστήμη λέει ότι τα κάθετα, αστικά ιδρύματα είναι ξεπερασμένα. Η μόνη λύση, συνεχίζει, είναι οριζόντιες δομές (campus-style) που επιτρέπουν τον έλεγχο, την ασφάλεια, τον διαχωρισμό των κρατουμένων και παρέχουν πραγματικούς χώρους εργασίας και εκπαίδευσης που προάγουν τον σωφρονισμό.

"Οι δεσμοφύλακες έχουν ξεπεράσει τα όρια της αντοχής τους. Σας καλούμε να ηγηθείτε μιας ιστορικής, γενναίας τομής", γράφει στην επιστολή απευθυνόμενη στον Πρόεδρο και ζητά την άμεση ακύρωση του σχεδιασμού για την πτέρυγα των €35 εκατομμυρίων (Φάση 2), γλιτώνοντας τη Δημοκρατία "από μια βέβαιη αποτυχία και σπατάλη". Επίσης, ζητά τη μεταφορά του συνόλου αυτών των πόρων στην άμεση εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και χωροθέτησης για την εκ θεμελίων ανέγερση ενός νέου, σύγχρονου σωφρονιστικού ιδρύματος.

Σύμφωνα με τη συντεχνία, το νέο αυτό ίδρυμα πρέπει να βρίσκεται αυστηρά εκτός κατοικημένων περιοχών και εκτός της νεκρής ζώνης, σχεδιασμένο βάσει των διεθνών προτύπων ασφαλείας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. "Είναι η μόνη πράξη που θα αποκαταστήσει την επιχειρησιακή ασφάλεια, το διεθνές κύρος της Δημοκρατίας και την αξιοπρέπεια εργαζομένων και κρατουμένων", σημειώνει.

Πηγή: ΚΥΠΕ