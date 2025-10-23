Προβληματισμένος ο Επίσκοπος Τυχικός για την υπογραφή εκ νέου της ομολογίας πίστεως

Προβληματισμένος φέρεται να είναι ο Επίσκοπος Τυχικός σύμφωνα με πληροφορίες χωρίς ακόμη μέχρι στιγμής να έχει αποφασίσει τι θα κάνει, διότι θεωρεί ότι έχουν γίνει όλα όπως πρέπει .

Ο τέως Μητροπολίτης Πάφου στις 18 Ιουνίου του 2025 στις 11:10 το πρωί έχει αποστείλει στο Γραφείο της Ιεράς Συνόδου την ομολογία πίστεως η οποία του έχει ζητηθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου στις 22 Μαϊου του 2025 μέσα από την οποία ξεκαθαρίζει ρητά ότι αποδέχεται όλες τις αποφάσεις των οικουμενικών συνόδων για αυτό το λόγο θεωρεί ότι καλύπτει τις απαιτήσεις που του έχουν ζητηθεί στις 22 Μαίου από την Ιερά Σύνοδο και δεν χρειάζεται να υπογράψει κάτι άλλο.

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη ομολογία πίστεως έχει αποσταλεί προσωπικά σε κάθε μέλος της Ιερά Συνόδου. Σε σχέση με το κολυμπάρι που φαίνεται να υπάρχει αντίδραση από πλευράς του Τυχικού, ήδη μέσα στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου που υπέγραψε περικλείεται και το κολυμπάρι( Σύνοδο του 2016 στην Κρήτη) και το Ουκρανικό. Την στιγμή που δέχεται όλες τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου,το κολυμπάρι και το Ουκρανικό θεωρούνται ήδη κομμάτι τους, όπως υποστηρίζει.

Ο τέως Μητροπολίτης Πάφου θεωρεί ότι ακολουθεί τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου αφού έχει αποστείλει την ομολογία πίστεως όπως του έχει ζητηθεί. Όσο και για τους γάμους των ετεροδόξων συμπεριλαμβάνεται και αυτοί στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου.

Στο μεταξύ η απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως η οποία επικύρωσε την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Κύπρου έχει δύο σκέλη που δεν ταυτίζονται το ένα με το άλλο, είναι ξεχωριστά.

Άλλο είναι η εκλογή του νέου Μητροπολίτη Πάφου και άλλο είναι το θέμα της αποδοχής από πλευράς του Επισκόπου Τυχικού να μεταβεί στην Λευκωσία και να υιοθετήσει τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου για να έχει τον τίτλο του Επισκόπου , να εγκατασταθεί στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου, να έχει οδηγό διάκο και καθήκοντα εντός της Ιεράς Συνόδου και να του παραχωρηθεί χώρος διαμονής στην Αρχιεπισκοπή.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος με τον οποίο δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη ο Επίσκοπος Τυχικός μετά αναχώρηση του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναμένει όπως αυτός υπογράψει την ομολογία πίστεως σε όλες τις Συνόδους που συγκλήθηκαν από τους πρώτους αιώνες της λειτουργίας της Εκκλησίας μέχρι σήμερα. Επίσης αναμένει να αποκηρύξει πάλι γραπτώς τους αποτειχισμένους.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου Χρηστάκη Ευσταθίου έγινε μια προφορική δήλωση από τον Επίσκοπο Τυχικό στην Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν έχει υπογράψει κάτι μέχρι στιγμής.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, δεν ζητεί τίποτα περισσότερο απ’ αυτό που απαιτεί η ίδια η απόφαση της Ιεράς Συνόδου, την υπογραφή του λιβέλου πίστεως, όπως αυτή ερμηνεύεται, συμπλήρωσε.

Πληροφορίες φέρουν τον Τυχικό να επιθυμεί να μεταβεί για ένα διάστημα δύο μηνών είτε στην Ιερά Μονή της Χρυσορρογιάτισσας είτε στο Μοναστήρι της Αγίας Μονής μέχρι να προσαρμοστεί με την νέα κατάσταση.

Οι ίδιες πληροφορίες φέρουν κάποια μέλη της Ιεράς Συνόδου να εναντιώνονται σε ενδεχόμενη καθαίρεση του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού εκτιμώντας πως πρέπει να τύχει στήριξης.

Στο μεταξύ η Ιερά Σύνοδος δεν αποκλείεται να συνεδριάσει περί τα τέλη Οκτωβρίου σε έκτακτη συνεδρία σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου Χρηστάκη Ευσταθίου.