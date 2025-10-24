Στη φάκα της ΥΚΑΝ με 8 κιλά κάνναβης δύο νεαροί στη Λεμεσό

Δύο πρόσωπα ηλικίας 35 και 26 ετών συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στη Λεμεσό μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ, αφού στην κατοχή τους εντοπίστηκε κάνναβη συνολικού βάρους 8 κιλών περίπου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Αστυνομία, στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν χθες το απόγευμα 35χρονο να σταθμεύει το αυτοκίνητο του έξω από την οικία 26χρονου. Ο τελευταίος φέρεται να τοποθέτησε ένα νάιλον σακούλι εντός του αυτοκινήτου του 35χρονου, ο οποίος αμέσως μετά αναχώρησε με το όχημα του.

Τα μέλη της Αστυνομίας ανέκοψαν το όχημα του 35χρονου όπου εντοπίστηκε το νάιλον σακούλι που είχε τοποθετήσει προηγουμένως ο 26χρονος, το οποίο από έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι περιείχε ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 3 κιλών και 390 γραμμαρίων περίπου. Ο 35χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα ενώ σε σωματική έρευνα που υποβλήθηκε, εντοπίστηκε στην κατοχή του ένας σπαστήρας εντός του οποίου υπήρχε ξηρή φυτική ύλη κάνναβης βάρους ενός γραμμαρίου, δύο κινητά τηλέφωνα ενώ εντός του αυτοκινήτου εντοπίστηκε επίσης ένα χειροποίητο τσιγάρο το οποίο περιείχε κάνναβη.

Λίγο αργότερα, ο 26χρονος θεάθηκε να βγαίνει από την οικία του κρατώντας δύο νάιλον σακούλια τα οποία τοποθέτησε στο αυτοκίνητο του και αναχώρησε από το σημείο.

Το αυτοκίνητο του 26χρονου ανακόπηκε από μέλη της Αστυνομίας όπου μετά από έρευνα που διενεργήθηκε, εντοπίστηκαν τα δύο νάιλον σακούλια τα οποία από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι περιείχαν κάνναβη συνολικού βάρους τεσσάρων κιλών και 520 γραμμαρίων περίπου. Ο 26χρονος συνελήφθη για αυτόφωτο αδίκημα ενώ από περαιτέρω έρευνα που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητο του, εντοπίστηκε και παραλήφθηκε ένα κινητό τηλέφωνο καθώς και δύο κουτιά τα οποία περιείχαν γάντια μίας χρήσης.

Ακολούθησε έρευνα στις οικίες των δύο συλληφθέντων όπου, στην οικία του 35χρονου εντοπίστηκε κάνναβη βάρους 7 γραμμαρίων περίπου, ενώ στην οικία του 26χρονου, εντοπίστηκαν άλλα δύο κινητά τηλέφωνα. Όλα τα πιο πάνω παραλήφθηκαν ως τεκμήρια για περαιτέρω εξετάσεις.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.