Συνεχίζει ο θερμός για την εποχή καιρός - Πιθανότητα βροχών το Σαββατοκύριακο

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια, όπου είναι και πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο προοδευτικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και σταδιακά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ενώ παροδικά το απόγευμα στα νότια και τα ανατολικά παράλια θα πνέουν μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια, όπου είναι και πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, δεν αποκλείεται σε περιοχές του εσωτερικού και στα ανατολικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.Η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ μέχρι την Τρίτη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, για να κυμανθεί έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

 

