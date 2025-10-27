Νέες μονοδρομήσεις στο κέντρο της Λεμεσού - Κατεβαίνει στα 30 χλμ/ώρα το όριο ταχύτητας

Σταθερά στον σχεδιασμό του για μια πιο βιώσιμη και λειτουργική πόλη, υλοποιώντας τη Φάση Α του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με νέα έργα, μονοδρομήσεις και παρεμβάσεις που στοχεύουν σε ασφαλέστερες και πιο ήπιες μετακινήσεις, προχωρεί ο Δήμος Λεμεσού.

Από αύριο Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2025, τίθενται σε ισχύ νέα ρυθμιστικά μέτρα κυκλοφορίας, στο πλαίσιο του έργου «Έργα Προτεραιότητας ΣΒΑΚ Λεμεσού – Φάση Α: Λεωφορειολωρίδες και Ποδηλατολωρίδες». Οι ρυθμίσεις αποφασίστηκαν με τη συγκατάθεση του Αρχηγού της Αστυνομίας Κύπρου και στη βάση των Δημοτικών Κανονισμών Λεμεσού 2006 που αφορούν τη ρύθμιση της τροχαίας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Δήμος Λεμεσού σε ανακοινωση του, από αύριο Τρίτη προχωρεί στα εξής δύο μέτρα:

Μονοδρόμηση της οδού Εμμανουήλ Ροΐδη, από τη συμβολή της με την οδό Γρίβα Διγενή έως την Αγίας Ζώνης, με κατεύθυνση από τη Γρίβα Διγενή προς την Αγίας Ζώνης.

Μονοδρόμηση των οδών Θέκλας Λυσιώτη και Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου, από την οδό Αγίας Ζώνης προς τη Γρίβα Διγενή.

Παράλληλα, σε όλους τους πιο πάνω δρόμους το όριο ταχύτητας μειώνεται στα 30 χλμ/ώρα, στο πλαίσιο της πολιτικής του Δήμου για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και της βιώσιμης κινητικότητας.

Οι αλλαγές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλάνο αναβάθμισης των υποδομών μετακίνησης, που περιλαμβάνει λεωφορειολωρίδες, ποδηλατοδρόμους και καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας. Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να δείξουν κατανόηση και προσοχή στην περίοδο προσαρμογής, υπογραμμίζοντας ότι οι παραβάτες των ρυθμίσεων θα υπόκεινται στις ποινές που προβλέπονται από τον περί Δήμων Νόμο και τους Δημοτικούς Κανονισμούς Λεμεσού.

Με τα νέα μέτρα, στόχος του Δήμου Λεμεσού, είναι να κάνει ακόμη ένα βήμα προς τον στόχο της να γίνει μια πόλη πιο πράσινη, πιο ασφαλής και πιο φιλική προς τον κάτοικο και τον επισκέπτη.