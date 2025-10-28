Μηδέν το όριο αλκοόλ σε νέους οδηγούς

Τρομάζουν οι αριθμοί των θανατηφόρων δυστυχημάτων με κυριότερη αιτία την οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ. Αριθμοί που φωνάζουν πιο δυνατά από ποτέ, ότι είναι επιβεβλημένη η ανάγκη έγκρισης τής υπό συζήτηση πρότασης ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών για μηδενικό επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ στους νέους οδηγούς.

Όπως προκύπτει από στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή η Αστυνομία, τα τελευταία 15 χρόνια, σχεδόν 25% του αριθμού των νεκρών σε τροχαίες οδικές συγκρούσεις είχε ως κυριότερη αιτία την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Από το 2010 μέχρι και το 2024, οι νεκροί σε τροχαία ήταν 733, εκ των οποίων 181 ο θάνατός τους διασυνδέθηκε με την κατανάλωση αλκοόλ πριν από την οδήγηση. Δηλαδή, ένας στους τέσσερις θανάτους σε τροχαίες οδικές συγκρούσεις σχετίζεται με την κατανάλωση αλκοόλ.

Παρά το γεγονός ότι από το 2019 και εντεύθεν, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Αστυνομίας (σ.σ. πίνακας), οι αριθμοί των νεκρών με κυριότερη αιτία την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ είναι αισθητά μειωμένοι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, επιβάλλεται η λήψη επιπρόσθετων μέτρων.

Η συζήτηση της πρότασης του βουλευτή του ΔΗΚΟ Χρύσανθου Σαββίδη για μηδενικό όριο αλκοόλ στους νέους οδηγούς συνεχίζεται ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών. Η συζήτηση βρίσκεται στο τελικό στάδιο και εκτιμάται ότι εντός Νοεμβρίου θα βρίσκεται στην ατζέντα της ολομέλειας για ψήφιση. Από τις απόψεις που εκφράστηκαν στην Επιτροπή Μεταφορών, φαίνεται ότι εξασφαλίζεται η απαιτούμενη πλειοψηφία για να ψηφιστεί σε νόμο.

Αναγκαία είναι η διευκρίνιση ο όρος «νέοι οδηγοί» δεν αφορά μόνο τους νέους σε ηλικία. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα αφορά όλα τα πρόσωπα που λαμβάνουν για πρώτη φορά άδεια οδήγησης και το μηδενικό όριο αλκοόλης θα ισχύει για περίοδο τριών ετών, δηλαδή μέχρι να αποκτήσουν εμπειρία οδήγησης.

Μεγαλύτερος κίνδυνος

Σε πρόσφατο σημείωμα προς την Επιτροπή Μεταφορών, το Γενικό Χημείο του Κράτους συμφωνεί με την πρόταση νόμου. Όπως αναφέρει, «για αρχάριους οδηγούς είναι αποδεδειγμένο ότι λιγότερης εμπειρίας στο τιμόνι αυξάνεται δραματικά ο κίνδυνος πρόκλησης δυστυχήματος με τη χρήση αλκοόλης. Σύμφωνα με βιβλιογραφικά δεδομένα και έρευνες, η επίδραση του αλκοόλ στην απόσπαση της προσοχής φαίνεται να είναι πιο έντονη στους νέους οδηγούς και είναι μεγαλύτερη όσο αυξάνεται η συγκέντρωση αλκοόλης στο αίμα. Η απόσπαση της προσοχής και οι εκτελεστικές λειτουργίας παρουσιάζουν σημαντική μείωση, ακόμα και σε επίπεδα αλκοόλης στο αίμα ίσα ή πιο κάτω από το νόμιμο όριο. Επιβαρυντικός παράγοντας είναι επίσης το γεγονός ότι οι νέοι οδηγοί υποτιμούν την έκταση της απώλειας ελέγχου κατά την κατανάλωση αλκοόλης». Σύμφωνα με το Χημείο, «οι νέοι οδηγοί τείνουν να οδηγούν πιο συχνά υπό συνθήκες κούρασης, με κινητό ή παρέα συνομήλικων, παράγοντες που αυξάνουν κατά πολύ τον κίνδυνο ατυχήματος ο οποίος γίνεται μεγαλύτερος στην παρουσία αλκοόλης στον οργανισμό».

Η πρόταση

Η πρόταση νόμου αποσκοπεί στην τροποποίηση του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, ώστε να εισαχθούν ειδικές αυστηρές ρυθμίσεις που στοχεύουν στη μηδενική κατανάλωση αλκοόλ από νέους οδηγούς, κατόχους άδειας οδήγησης μαθητευόμενου και μη έχοντες άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευόμενου. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω ρύθμιση αποτελεί μέρος δέσμης προτάσεων νόμου, με τις οποίες επιδιώκεται η επιβολή αυστηρότερων ρυθμίσεων για τις πιο πάνω κατηγορίες οδηγών. Ειδικότερα, σχετικές τροποποιήσεις προωθούνται και στον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο, στον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και στον περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμο, ώστε να επιτυγχάνεται η ομοιομορφία και η συνοχή στο νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις περιπτώσεις κατανάλωσης αλκοόλ από οδηγούς. Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπείται η αυστηροποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά τους νέους οδηγούς, τους κατόχους άδειας οδήγησης μαθητευόμενου και τους μη έχοντες άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευόμενου για σκοπούς ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και της μείωσης των τροχαίων παραβάσεων και ατυχημάτων.