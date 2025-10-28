Έκκληση Ένωσης Δήμων σε ΠτΔ για διευκρίνιση κυβερνητικής θέσης για χρηματοδότηση

Την επίσημη και δεσμευτική γραπτή απάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ικανοποίηση των αιτημάτων της Ένωσης Δήμων Κύπρου με μόνιμες ρυθμίσεις πριν από τη 10η Νοεμβρίου, ζητά η Ένωση, η οποία προειδοποιεί με τη λήψη αποφασιστικών μέτρων μεταξύ των οποίων η αναστολή των εργασιών τους.

Σε ανακοίνωση της Ένωσης Δήμων Κύπρου (ΕΔΚ) αναφέρεται ότι «μετά από ευρεία σύσκεψη των Δημάρχων και Δημοτικών Γραμματέων που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, προχώρησε στη διαμόρφωση μιας ενιαίας και αδιαπραγμάτευτης θέσης για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των Δήμων».

Η Ένωση Δήμων «απαιτεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ξεκαθαρίσει άμεσα με γραπτή τοποθέτηση τη θέση της Κυβέρνησης μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, ημερομηνία που είναι καθορισμένη η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, καθώς οι γραπτές απαντήσεις, κυρίως του Υπουργού Οικονομικών, αφήνουν να ενδέχεται ότι συγκεκριμένες χορηγίες που είχαν συμφωνηθεί και εξαγγελθεί δημόσια από τον ίδιο τον Πρόεδρο, θα δοθούν εφάπαξ και θα ισχύσουν μόνο για το 2026».

Ακόμα η Ενωση Δήμων «ζητά να έχει ξεκάθαρα, γραπτώς τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά πόσο η θέση της Κυβέρνησης θα συνεχιστεί και για τα επόμενα χρόνια για συγκεκριμένα θέματα».

Για το θέμα της «μόνιμης χρηματοδότησης απολεσθέντων εσόδων, η Ενωση ζητά την καθιέρωση της καταβολής χρηματοδότησης που αντιστοιχεί στο 60% των απολεσθέντων εσόδων από την αδειοδότηση της ανάπτυξης, που φέτος είχε συμφωνηθεί στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Οσον αφορά την πλήρη κάλυψη συντήρησης του οδικού δικτύου, η ΕΔΚ ζητά τη μόνιμη εξασφάλιση του πλήρους ποσού για τη συντήρηση του οδικού δικτύου ευθύνης Δημοσίων Έργων, που φέτος είχε συμφωνηθεί στα 15 εκατομμύρια ευρώ».

Για τα αναπτυξιακά έργα συνενωμένων Δήμων, η Ενωση ζητά «την άμεση εκταμίευση και μόνιμη διασφάλιση των κονδυλίων για τα αναπτυξιακά έργα των Δήμων που προήλθαν από συνενώσεις Κοινοτήτων, που φέτος είχε συμφωνηθεί στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Οσον αφορά τα αντισταθμιστικά μέτρα ορόφων ζητείται ο άμεσος καθορισμός και μόνιμη εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων στις περιπτώσεις παραχώρησης επιπλέον ορόφων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η Ενωση Δήμων ζητά ακόμα όπως «ξεκαθαρίσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εάν υιοθετεί την αυθαίρετη ερμηνεία του Νόμου όπως την ορίζει το Υπουργείο Οικονομικών για το 40% επί του συνόλου των δαπανών για το κόστος του προσωπικού των Δήμων, η οποία πλήττει ευθέως την αναπτυξιακή ικανότητα των Δήμων. Η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει ότι το κόστος μισθοδοσίας ενός Δήμου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% των «πάσης φύσεως δαπανών» του».

Το Υπουργείο Οικονομικών, συνεχίζει η ανακοίνωση «μονομερώς και αυθαίρετα αναιρεί την πρόβλεψη αυτή. Αντί να υπολογίζει το 40% επί του συνόλου των «πάσης φύσεως δαπανών», εξαιρεί μεγάλο μέρος τους και περιορίζει τον υπολογισμό μόνο στις λειτουργικές δαπάνες» αναφέρεται και προστίθεται πως «η πρακτική αυτή συρρικνώνει τη βάση υπολογισμού και περιορίζει δραματικά τη δυνατότητα των Δήμων να προσλάβουν το αναγκαίο προσωπικό, καθώς και να παράγουν αναπτυξιακό έργο, αφού και γι' αυτά απαιτείται στελέχωση, ή και προωθεί την αγορά υπηρεσιών».

Η Ένωση ζητά ακόμα «την πλήρη εφαρμογή του Νόμου (40% επί των πάσης φύσεως δαπανών). Επιπλέον, συζητά, ως ελάχιστο αποδεκτό όριο, να διατίθεται τουλάχιστον το 22% των συνολικών δαπανών αποκλειστικά για αναπτυξιακές δαπάνες, σύμφωνα με τεχνοοικονομική μελέτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και ο αναπτυξιακός ρόλος των τοπικών αρχών, κάτι το οποίο είχε συμφωνηθεί και ισχύσει κατά το 2025 και ήταν συμφωνημένο και με το συνδικαλιστικό κίνημα».

Ομόφωνα «οι Δήμαρχοι επαναφέρουν εμφατικά το διαχρονικό αίτημα για πλήρη προσαρμογή της κρατικής χορηγίας στις πληθωριστικές τάσεις, αφού η εκτιμώμενη ανάγκη για το έτος 2026 ανέρχεται στα 24 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον. Ζητείται η θεσμοθέτησή της ως ποσοστό επί του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, ενώ ως τελικός χρονικός ορίζοντας για την επίτευξη συμφωνίας-πλαισίου, ορίζεται ο Φεβρουάριος του 2026».

Επίσης «οι Δήμαρχοι ομόφωνα κατέληξαν σε μέτρα όπως το κλείσιμο των Δήμων καθώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί πλέον σε συνθήκες οικονομικής επισφάλειας, σε περίπτωση αρνητικής τοποθέτησης του Προέδρου της Δημοκρατίας».

Απαιτείται, σημειώνεται «η επίσημη και δεσμευτική γραπτή απάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ικανοποίηση των αιτημάτων της Ένωσης με μόνιμες ρυθμίσεις πριν από τη 10η Νοεμβρίου, ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης».

Σε διαφορετική περίπτωση, καταλήγει η ανακοίνωση «το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση τη λήψη αποφασιστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής εργασιών των Δήμων, θεωρώντας ότι η απουσία ξεκάθαρης στάσης του Κεντρικού Κράτους δεν αφήνει άλλη επιλογή».

ΚΥΠΕ