Προτάσεις προς επίσπευση δικαστικών αποφάσεων για φορολογικά θέματα στην Επ. Νομικών

Νομοθετικές πρωτοβουλίες με στόχο την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης επί φορολογικών ζητημάτων συζήτησε την Τετάρτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.

Στην αρχική της τοποθέτηση, η εισηγήτρια τριών προτάσεων νόμου σχετικά με τον καθορισμό ανατρεπτικής προθεσμίας έξι μηνών για την εξέταση ιεραρχικής προσφυγής από το Εφοριακό Συμβούλιο, βουλευτής του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, είπε ότι ενόψει της πρόθεσης της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε φορολογική μεταρρύθμιση, καθίσταται αναγκαία η ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων φορολογικών διαφορών, είτε ενώπιον Διοικητικού Δικαστηρίου, είτε του Εφοριακού Συμβουλίου, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αλλά και προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών τάχθηκαν υπέρ της επίσπευσης της διαδικασίας έκδοσης δικαστικών αποφάσεων, νοουμένου ότι τα σχετικά χρονοδιαγράμματα είναι ρεαλιστικά, ενώ οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης ζήτησαν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των υποθέσεων που εκκρεμούν για φορολογικές διαφορές.

Οι εκπρόσωποι του Εφοριακού Συμβουλίου εξέφρασαν επίσης θετική άποψη, ζητώντας με τη σειρά τους να κατατεθούν πραγματικά δεδομένα ώστε να εκτιμηθούν οι ρεαλιστικοί χρόνοι, ενώ ανέδειξαν παράλληλα προβλήματα έλλειψης προσωπικού και απουσίας μηχανογράφησης που δυσχεραίνουν το έργο του Συμβουλίου.

Ο Έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης, είπε ότι έχει δημιουργηθεί στο Τμήμα Φορολογίας ανεξάρτητη μονάδα για την εξέταση ενστάσεων, προτείνοντας παράλληλα τη δημιουργία εξειδικευμένου δικαστηρίου για φορολογικά θέματα ώστε να έχει το κράτος δικαίωμα προσφυγής κατά εναντίον του αποφάσεων σε δεύτερο βαθμό.

Ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ εξέφρασε επίσης θετική στάση ως προς την ουσία των προτάσεων, χαρακτηρίζοντας αναγκαία την αναβάθμιση του Εφοριακού Συμβουλίου, ενώ ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου είπε ότι οι προτάσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, σημειώνοντας πως είναι σημαντική η επαρκής κατάρτιση των μελών του Εφοριακού Συμβουλίου.

Στις δηλώσεις της μετά το τέλος της συζήτησης, η κ. Τσιρίδου εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι προτάσεις νόμου που κατέθεσε για γρηγορότερη επίλυση φορολογικών διαφορών «έτυχαν θετικότατης προσέγγισης από όλους ανεξαίρετα τους εμπλεκόμενους φορείς».

«Οι προτάσεις αυτές έρχονται έτσι ώστε να θέσουν προθεσμίες πιο μικρές για την έγκαιρη επίλυση φορολογικών διαφορών στη χώρα μας, η οποία θεωρώ είναι κρίσιμη για την ομαλή λειτουργία του κράτους, την εύρυθμη είσπραξη των φορολογικών εσόδων που αποτελούν βασικό πυλώνα και για τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και των κοινωνικών υπηρεσιών», σημείωσε στη συνέχεια.

«Θεωρώ ότι σε μια ευρύτερη φορολογική μεταρρύθμιση δεν δύναται αυτό να απουσιάζει και έρχεται σε αυτή τη χρονική στιγμή όπου προωθείται μια ευρύτερη φορολογική μεταρρύθμιση στη χώρα μας. Η γρήγορη επίλυση διαφορών θεωρώ ότι συνιστούν θεμέλιο μιας τέτοιας φορολογικής μεταρρύθμισης για να δημιουργήσουν ένα αξιόπιστο και γρήγορο μηχανισμό επίλυσης διαφορών όπου να μην υπάρχουν αβεβαιότητες και καθυστερήσεις, ούτε για το ίδιο το κράτος αλλά ούτε και για τις επιχειρήσεις ή όσους επιθυμούν στη χώρα μας να επενδύσουν σε ένα σοβαρό και αξιόπιστο σύστημα. Οι προτάσεις αυτές θα οριστούν πολύ σύντομα ξανά στην Επιτροπή μας έτσι ώστε να προχωρήσουν και να υπερψηφιστούν με τον κατάλληλο τρόπο», κατέληξε.

ΚΥΠΕ