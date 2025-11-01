Λετυμπιώτης: Επιλύεται οριστικά το ζήτημα της παράνομης χρήσης κινητών στις Φυλακές

Το ζήτημα της παράνομης κατοχής και χρήσης κινητών τηλεφώνων στις Κεντρικές Φυλακές αντιμετωπίζεται πλέον αποφασιστικά, είπε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αφού το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως εφαρμόζει ήδη πιλοτικά εξειδικευμένο σύστημα εντοπισμού και απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων.

Το θέμα ανέδειξε με δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Μάριου Χαρτσιώτη, η εφημερίδα "Ο Φιλελεύθερος" στο πρωτοσέλιδό της το Σάββατο.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι "με σχέδιο, στρατηγική και συνέπεια, επιλύεται οριστικά ένα πρόβλημα που παρέμενε άλυτο για περισσότερο από μία δεκαετία: η παράνομη χρήση κινητών τηλεφώνων στις Κεντρικές Φυλακές. Ένα ζήτημα που από το 2015 βρισκόταν σε εκκρεμότητα, προκαλώντας σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και νομιμότητας, αντιμετωπίζεται σήμερα αποφασιστικά, με σύγχρονα μέσα και συντονισμένες ενέργειες".

Όπως εξήγησε, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εφαρμόζει πλέον ένα εξειδικευμένο σύστημα εντοπισμού και απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων, το οποίο τίθεται ήδη σε πιλοτική λειτουργία και θα ενεργοποιηθεί πλήρως εντός Νοεμβρίου, με ολοκλήρωση στις αρχές του 2026.

"Πρόκειται για ένα τεχνικά απαιτητικό έργο, το οποίο σχεδιάστηκε μεθοδικά από την παρούσα Κυβέρνηση και υλοποιείται με συνεργασία πολλών υπηρεσιών", σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, η εφαρμογή του συστήματος αυτού σηματοδοτεί "το τέλος μιας απαράδεκτης κατάστασης που επέτρεπε την επικοινωνία κρατουμένων με εγκληματικά δίκτυα εκτός φυλακών, υπονομεύοντας την ασφάλεια και την αξιοπιστία του σωφρονιστικού συστήματος. Με τη σημερινή εξέλιξη, η Πολιτεία αποδεικνύει στην πράξη ότι δεν ανέχεται πλέον γκρίζες ζώνες ούτε παράλληλα κέντρα εξουσίας", ανέφερε.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η επικείμενη ψήφιση της τροποποίησης του περί Φυλακών Νόμου, που καθιστά ποινικό αδίκημα την κατοχή ή χρήση κινητών τηλεφώνων από κρατουμένους, επισκέπτες και προσωπικό, ενισχύει θεσμικά τη συνολική προσπάθεια.

"Μαζί με το νέο σύστημα και τη νομοθεσία για την ταυτοποίηση κινητών, συγκροτείται μια συνεκτική πολιτική ασφάλειας που προστατεύει τη δημόσια τάξη και τους πολίτες", είπε, προσθέτοντας ότι "το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: το κράτος δικαίου λειτουργεί, επιβάλλεται και αποδίδει αποτελέσματα. Με σχέδιο και επιμονή, ακόμη και τα πιο δύσκολα και χρονίζοντα προβλήματα λύνονται, προς όφελος της κοινωνίας και της ασφάλειας όλων".

ΚΥΠΕ