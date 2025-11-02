Μια νέα γενιά ελπίζει για πρώτη φορά: Τουρκοκύπριοι νέοι στον «Π» για το μέλλον τους μετά την εκλογή Ερχιουρμάν

Η εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων φαίνεται να έχει αναζωπυρώσει ένα συναίσθημα που είχε για χρόνια ξεθωριάσει ανάμεσα στους νέους στα κατεχόμενα: Tην ελπίδα. Μια γενιά που μεγάλωσε μέσα στην απογοήτευση, τη στασιμότητα και την αβεβαιότητα βλέπει ξανά φως στο βάθος του τούνελ. Όχι απαραίτητα γιατί αλλάζει άμεσα η πολιτική πραγματικότητα αλλά γιατί νιώθει πως, για πρώτη φορά μετά από καιρό, έχει φωνή. Οι Τουρκοκύπριοι νέοι, που κουράστηκαν να ζουν στο περιθώριο, να μεταναστεύουν και να αισθάνονται αποκλεισμένοι από τη λήψη αποφάσεων, αντιλαμβάνονται την εκλογή του Ερχιουρμάν ως ένα νέο ξεκίνημα.

Με λόγο νηφάλιο, συμπεριληπτικό και πολιτικά ώριμο, ο νέος ηγέτης φαίνεται να εκφράζει εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας που ζητά δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και επαναφορά του διαλόγου στο Κυπριακό. Από τη Λευκωσία έως το Λονδίνο, οι φωνές των Τουρκοκύπριων νέων ενώνονται γύρω από ένα κοινό μήνυμα: Ότι το μέλλον δεν μπορεί να καθορίζεται από τις γενιές του παρελθόντος αλλά από εκείνους που θα το ζήσουν. Μιλώντας στον «Π», νεαροί Τουρκοκύπριοι περιγράφουν ένα νέο κύμα συμμετοχής και πίστης στη δύναμη της κοινωνίας τους.

Αν και γνωρίζουν πως μία εκλογή από μόνη της δεν αλλάζει τα πάντα, αναγνωρίζουν πως ο Ερχιουρμάν συμβολίζει κάτι βαθύτερο. Την επιστροφή της πολιτικής πίστης και της συλλογικής ευθύνης. Με λέξεις όπως «ελπίδα», «ενότητα» και «αξιοπρέπεια», οι νέοι των κατεχομένων επαναπροσδιορίζουν το αφήγημα του μέλλοντος, μετατρέποντας τη γενιά της απογοήτευσης σε γενιά της διεκδίκησης. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, η φράση «ένα κοινό αύριο για όλους τους Κυπρίους» δεν ακούγεται ως ουτοπία αλλά ως ανάγκη.

Οι αρχιτέκτονες της αλλαγής

Ο Τζανκάν Καμπατάς, ένας από τους πιο δραστήριους νέους της τουρκοκυπριακής κοινότητας, τονίζει ότι η κινητήρια δύναμη πίσω από την εκλογή του Ερχουρμάν ήταν η νεολαία. «Οι Τουρκοκύπριοι νέοι έπαιξαν ενεργό ρόλο σε κάθε στάδιο της "εκλογικής" διαδικασίας και έγιναν ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες της αλλαγής. Αυτό αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα, δίνοντάς μας την υπερηφάνεια για μία συλλογική επιτυχία», αναφέρει.

Για τον Καμπατάς, το μήνυμα των νέων είναι ξεκάθαρο. Θέλουν να κοιτάζουν το μέλλον με ελπίδα, να ζουν ελεύθερα στη δική τους πατρίδα, χωρίς να χρειάζεται να μεταναστεύσουν. «Η εκλογή Ερχιουρμάν ενίσχυσε αυτό το αίσθημα. Οι νέοι εμπιστεύονται τον ηγέτη τους και πιστεύουν στα βήματα που θα κάνει για το μέλλον τους». Ο ίδιος σημειώνει ότι οι νέοι ήταν απόλυτα συνειδητοποιημένοι για το πόσο κρίσιμη ήταν αυτή η εκλογή για το Κυπριακό. «Μετά από χρόνια ακινησίας και μετά από έναν ηγέτη που απέφευγε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η γνώση και η εμπειρία του Ερχιουρμάν φέρνουν ξανά εμπιστοσύνη στη διαδικασία. Θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση και προς τους Ελληνοκυπρίους. Για το καλό του κοινού μας μέλλοντος, ζητήστε κι εσείς την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και απαιτήστε λύση. Η αλλαγή μπορεί να έρθει μόνο όταν τη θελήσει ο λαός».

Μία ανάσα φρέσκου αέρα

Από το Λονδίνο, όπου ζει και εργάζεται, η Μπουσέ Απέλ μιλά με συγκίνηση για την Κύπρο που άφησε πίσω της. «Η Κύπρος δεν είναι απλώς ο τόπος καταγωγής μου. Είναι κομμάτι αυτού που είμαι», λέει. Για εκείνη, η απομάκρυνση από το νησί δεν ήταν επιλογή αλλά ανάγκη για να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον. «Τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολο να παραμείνουμε αισιόδοξοι. Το Κυπριακό φαινόταν στάσιμο, η ελπίδα άρχισε να ξεθωριάζει... Η εκλογή του Ερχιουρμάν, όμως, έφερε πίσω κάτι που μας έλειπε. Τη γνήσια αισιοδοξία», εξηγεί.

Η Μπουσέ θεωρεί ότι ο νέος ηγέτης της κοινότητάς της εκφράζει ακριβώς αυτό που χρειάζεται η γενιά της, τη συμπερίληψη, την ισότητα, την κοινή πορεία προς τα εμπρός. «Έχουμε κουραστεί από τους διαχωρισμούς και τις διακρίσεις. Θέλουμε ηγέτες που να ακούν, να πιστεύουν ότι η συνεργασία δεν είναι αδυναμία αλλά δύναμη», υπογραμμίζει. Όσον αφορά το Κυπριακό δηλώνει ότι έχει πραγματική ελπίδα πως μπορεί να αλλάξει κάτι. «Ίσως αργά αλλά μπορεί. Ο λαός έκανε αυτό που όφειλε, επιλέγοντας έναν ηγέτη που εκπροσωπεί την ειρήνη και τον διάλογο. Τώρα είναι η σειρά του να ανταποκριθεί σε αυτή την εμπιστοσύνη».

Η Μπουσέ ονειρεύεται μια Κύπρο όπου «οι νέοι δεν θα χρειάζεται να φεύγουν για να βρουν ευκαιρίες, όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι θα ζουν ξανά δίπλα-δίπλα και όπου η πατρίδα μας θα γίνει σύμβολο ενότητας, όχι σύγκρουσης». Όπως λέει, «μπορεί να ακούγεται ιδεαλιστικό αλλά αυτή είναι η Κύπρος που ονειρευόμαστε και, με τη σωστή ηγεσία, δεν είναι αδύνατο να γίνει».

Εύθραυστο πολιτικό σκηνικό

Ο Χακί Τσινκιλίτς παρατηρεί ότι η επιτυχία του Ερχιουρμάν δεν είναι τυχαία αλλά αποτέλεσμα μιας πολιτικής κουλτούρας που ποντάρει στον διάλογο και στη συμμετοχικότητα. «Ο Ερχιουρμάν έχει τη φήμη ενός συμπεριληπτικού ηγέτη, που ξέρει να συνομιλεί με ανθρώπους διαφορετικών απόψεων. Αυτό τον έκανε ιδιαίτερα δημοφιλή στους νέους», εξηγεί. Η συνεχής αναφορά του νέου μας ηγέτη στην ελπίδα», προσθέτει, αγγίζει τους Τουρκοκύπριους νέους που βιώνουν καθημερινά κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις και διεθνείς περιορισμούς. «Σε αυτό το πλαίσιο, η ελπίδα λειτουργεί όχι απλώς ως συναίσθημα αλλά ως κινητήρια πολιτική δύναμη».

Για το Κυπριακό, ο Τσινκιλίτς θεωρεί ότι τα αποτελέσματα των εκλογών δείχνουν πως η τουρκοκυπριακή κοινότητα παραμένει προσηλωμένη στη λογική της επαναπροσέγγισης και της ομοσπονδιακής λύσης. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι το πολιτικό σκηνικό παραμένει εύθραυστο. «Αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν ξανά χωρίς μια αξιόπιστη δέσμευση από την ελληνοκυπριακή πλευρά για πραγματική πολιτική ισότητα, τότε, θα αυξηθεί το ενδιαφέρον για εναλλακτικά μοντέλα -ακόμη και για λύση δύο κρατών. Για αυτό είναι κρίσιμο να υπάρξει τώρα μια σοβαρή επανεκκίνηση του διαλόγου», τονίζει.

Ο άνεμος αλλαγής φυσάει ξανά

Για τον νεαρό Σελτσιούκ Γκορσάι, η εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν είναι κάτι περισσότερο από πολιτική αλλαγή. «Είναι ένας φάρος ελπίδας μέσα στις καρδιές των νέων. Εμείς ήμασταν η κινητήρια δύναμη πίσω από αυτή την αλλαγή. Πιστέψαμε σε ένα μέλλον βασισμένο στην ενότητα και την ειρήνη και τώρα νιώθουμε πως μπορούμε να το χτίσουμε», λέει.

Ο Γκορσάι εκφράζει έντονη απογοήτευση για την προηγούμενη ηγεσία, την οποία θεωρεί «τοποθετημένη από την Τουρκία» και αποκομμένη από την πραγματικότητα των νέων. «Τα αποτελέσματα των εκλογών το αποδεικνύουν. Είχαμε κουραστεί. Θέλουμε και χρειαζόμασταν έναν ηγέτη που μας εκπροσωπεί πραγματικά και ο Ερχιουρμάν είναι ακριβώς αυτός». Ο ίδιος περιγράφει τον νέο ηγέτη ως «ψύχραιμο, έξυπνο και διπλωματικό», με δυνατότητα να οδηγήσει το Κυπριακό σε νέα τροχιά. «Το πρόβλημα αυτό διαρκεί δεκαετίες. Οι νέοι δεν έχουν δει ποτέ ουσιαστική πρόοδο. Μόνο στασιμότητα. Δεν γνωρίζουν τη στιγμή που άνοιγαν τα οδοφράγματα. Ξέρουν μόνο τη σημερινή πραγματικότητα. Κι όμως, τώρα νιώθουμε ότι κάτι αλλάζει». Κλείνοντας, ο Γκορσάι επιλέγει την αισιοδοξία: «Μετά από πέντε χαμένα χρόνια, έχουμε ξανά ηγεσία που σκέφτεται λύσεις και διπλωματία. Νιώθω έναν άνεμο αλλαγής να φυσά, με τον Ερχιουρμάν να κρατά προσεκτικά το τιμόνι. Και αυτή τη φορά πιστεύω πως πορευόμαστε προς κάτι πραγματικό».