Φόνος Δημοσθένους: Φυγάδευσε τον ύποπτο με το όχημά του από το λιμάνι της Κερύνειας και από Τουρκία οδικώς στη Θεσσαλονίκη

Αποκαλυπτικά στοιχεία για τον τρόπο διαφυγής των δραστών της δολοφονίας Δημοσθένους παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού στη διαδικασία προσωποκράτησης του 31χρονου υπόπτου που συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου. Συγκεκριμένα, φέρεται να είχε καθοριστικό ρόλο στην διαφυγή, προς τα κατεχόμενα, του 28χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή των εκτελεστών. Ο 31χρονος χρησιμοποίησε το όχημά του για να μεταφέρει τον 28χρονο στα κατεχόμενα μέσο του οδοφράγματος Αγίου Δομετίου, και από εκεί και πέρα, συνέχισαν ταξιδεύοντας προς την Τουρκία με πλοίο από το κατεχόμενο λιμάνι της Κερύνειας. Ακολούθως από την Τουρκία έφτασαν οδικώς στην Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας το ίδιο όχημα. Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 28χρονος μαζί με τον ξάδελφο του, επίσης 28 ετών στις 30 Οκτωβρίου 2025.

Κατά τη σύλληψή του, ο 31χρονος ανέφερε προφορικά ότι δεν γνωρίζει οτιδήποτε. Ακολούθως, ανακρινόμενος γραπτώς ισχυρίστηκε ότι πήγε μόνος στα κατεχόμενα και από εκεί προς λιμάνι της Τουρκίας που δεν θυμάται ποιο ήταν αυτό. Επιπρόσθετα, δήλωσε ότι είναι παιδικοί φίλοι με τον 28χρονο και ότι τον συνάντησε στην Θεσσαλονίκη χωρίς να γνωρίζει οτιδήποτε για τη δολοφονία. Τα πιο πάνω, επιβεβαιώνονται με τη συνδρομή της Δικοινοτικής Επιτροπής για το έγκλημα που παρείχε πληροφορίες στην Αστυνομία.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω όχημα, που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή προς τα κατεχόμενα και ακολούθως για την Ελλάδα, βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη κατά τη σύλληψη του 28χρονου από τις ελληνικές Αρχές. Εντός του οχήματος, εντοπίστηκαν θεωρήσεις εισόδου των κατεχομένων.

Μία κατηγορία

Μία μόνο κατηγορία διερευνάται εναντίον του 31χρονου Ελλαδίτη ομογενή από τη Γεωργία που παρουσιάστηκε το πρωί της Κυριακής ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, σχετικά με την υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους.

Συγκεκριμένα, ενώ μέχρι τώρα η υπόθεση διερευνάται στο σύνολό της και όλοι οι ύποπτοι έχουν προσαχθεί σχετικά με όλες τις κατηγορίες, σε αυτή την περίπτωση, σχετικά με τον 31χρονο διερευνάται η εμπλοκή του μόνο στο αδίκημα της συνέργειας μετά τη διάπραξη κακουργήματος.

Ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση για περίοδο οκτώ ημέρων, με τον δικηγόρο του να μην φέρει ένσταση στο αίτημα της Αστυνομίας.

Σημειώνεται ότι ο 31χρονος είναι συγγενικό πρόσωπο με τους δύο υπόπτους που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη Παρασκευή. Για τους δύο υπάρχει σαφής εικόνα για ουσιαστική εμπλοκή -τουλάχιστον του ενός- στο σχέδιο δολοφονίας.