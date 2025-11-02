Σήμερα το 12ο μνημόσυνο του πρώην Προέδρου Γλαύκου Κληρίδη - Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Μητσοτάκης

Πραγματοποιείται το 12ο μνημόσυνο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη στη Λευκωσία.
Όπως έχει ανακοινωθεί τον επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης.
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.
Όπως ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σε γραπτή του δήλωση χθες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παραστεί σήμερα στο μνημόσυνο του πατέρα του στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στη Γεροσκήπου.
Πηγή: ΚΥΠΕ