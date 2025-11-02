Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σήμερα το 12ο μνημόσυνο του πρώην Προέδρου Γλαύκου Κληρίδη - Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Μητσοτάκης

O Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παραστεί σήμερα στο μνημόσυνο του πατέρα του στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στη Γεροσκήπου.

Πραγματοποιείται το 12ο μνημόσυνο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη στη Λευκωσία.

Όπως έχει ανακοινωθεί τον επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Όπως ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σε γραπτή του δήλωση χθες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παραστεί σήμερα στο μνημόσυνο του πατέρα του στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στη Γεροσκήπου.

