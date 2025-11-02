Οδηγός «πετούσε» με 222 χλμ στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Λευκωσίας

Χειροπέδες σε 40χρονο πέρασαν οι Αρχές, καθώς, «πετούσε» με ταχύτητα 222 αντί 100 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 7:00 σήμερα το πρωί, ενώ μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου διενεργούσαν έλεγχο ταχύτητας στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας στο ύψος της Καλαβασού, ανέκοψαν όχημα το οποίο οδηγείτο από 40χρονο, με ταχύτητα 222 αντί 100 ΧΑΩ.

Ο 40χρονος συνελήφθηκε για αυτόφωρο αδίκημα, ενώ στη συνέχεια αφού κατηγορήθηκε γραπτώς, αφέθηκε ελεύθερος για να παρουσιαστεί αύριο Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου 2025, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου αναμένεται να καταχωρηθεί υπόθεση εναντίον του για το τροχαίο αδίκημα το οποίο διέπραξε.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ζυγίου συνεχίζει τις εξετάσεις.