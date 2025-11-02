Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Οδηγός «πετούσε» με 222 χλμ στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Λευκωσίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ανέκοψαν το όχημά του στο ύψος της Καλαβασού - Συνελήφθη ο 40χρονος

Χειροπέδες σε 40χρονο πέρασαν οι Αρχές, καθώς, «πετούσε» με ταχύτητα 222 αντί 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. 

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 7:00 σήμερα το πρωί, ενώ μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου διενεργούσαν έλεγχο ταχύτητας στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας στο ύψος της Καλαβασού, ανέκοψαν όχημα το οποίο οδηγείτο από 40χρονο, με ταχύτητα 222 αντί 100 ΧΑΩ.

Ο 40χρονος συνελήφθηκε για αυτόφωρο αδίκημα, ενώ στη συνέχεια αφού κατηγορήθηκε γραπτώς, αφέθηκε ελεύθερος για να παρουσιαστεί αύριο Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου 2025, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου αναμένεται να καταχωρηθεί υπόθεση εναντίον του για το τροχαίο αδίκημα το οποίο διέπραξε.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ζυγίου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα