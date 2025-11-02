Για παιδική πορνογραφία κατηγορήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος ο 30χρονος Τουρκοκύπριος

Κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερος στη μία το μεσημέρι σήμερα, ο 30χρονος Τ/κ, ο οποίος κρατούνταν ως ύποπτος για αδικήματα που αφορούν απόκτηση πρόσβασης σε παιδική πορνογραφία, όπως επιβεβαίωσε στο ΚΥΠΕ μέλος του Γραφείου Τύπου της Αστυνομίας.

Ο ύποπτος είχε παρουσιαστεί την περασμένη Παρασκευή στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και είχε τεθεί υπό τριήμερη κράτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ο ύποπτος είχε παραδώσει στους ανακριτές της υπόθεσης το κινητό του τηλέφωνο, κωδικούς και συγκατέθεσε στο ξεκλείδωμα της συσκευής με αναγνώριση προσώπου. Από τις έρευνες της αστυνομίας στο περιεχόμενο του κινητού δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε στοιχεία που να συνδέουν τους λογαριασμούς του υπόπτου με τα αδικήματα που κατηγορείται.

Ο φάκελός του παραπέμφθηκε από την Αστυνομία στην Νομική Υπηρεσία για την περαιτέρω διαδικασία.

Πηγή: ΚΥΠΕ