Ενεργοποιήθηκε το «ΝΕΑΡΧΟΣ» για εντοπισμό αγνοούμενου στη θάλασσα στη Λεμεσό

Το Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης "ΝΕΑΡΧΟΣ" ενεργοποιήθηκε στις 14:20 την Κυριακή, με σκοπό τον εντοπισμό και διάσωση αγνοούμενου ατόμου στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΣΕΔ, για την εκτέλεση της επιχείρησης Ε-Δ κινητοποιήθηκαν ταχύπλοα σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, της Μονάδας Υποβρύχιων Καταστροφών της Διοίκησης Ναυτικού του ΓΕΕΦ καθώς και ελικόπτερο της ΜΑΕΠ και πεζό περίπολο του Αστυνομικού Σταθμού Μονής.

Το άτομο εντοπίστηκε στις 15:30 από το σκάφος της Λιμενικής Αστυνομίας και ακολούθως παραδόθηκε σε ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για περεταίρω ιατρικές εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ