Χαρτσιώτης: Αύξηση 12% στον προϋπολογισμό του Υπ. Δικαιοσύνης

Σημαντικά αυξημένος παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το έτος 2026, ο οποίος, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Μάριος Χαρτσιώτης, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, ανέρχεται στα €550.950.556 σε σύγκριση με €491.484.493 το έτος 2025.

Παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου του ενώπιον των βουλευτών, είπε πως τα συνολικά προϋπολογιζόμενα ποσά δαπανών του 2026, παρουσιάζουν αύξηση σε σύγκριση με το 2025, κατά €59.466.053 ή 12%.

«Από το σύνολο των δαπανών που προϋπολογίζονται για το 2026, ποσό ύψους €433.281.679 ή ποσοστό 79%, περίπου, αφορά στις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, περιλαμβανομένου του ωρομίσθιου προσωπικού. Το αντίστοιχο ποσό για το 2025 ανέρχεται στα €386.392.109, οπότε παρουσιάζεται αύξηση στον προϋπολογισμό του 2026 ποσού ύψους €46.889.570 εκ. ή 12%», είπε.

Όπως διευκρίνισε, η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του αριθμού προσωπικού, της ΑΤΑ, την αύξηση μισθών που παραχωρήθηκε τον Οκτώβριο 2024 και στην αύξηση μισθών και επιδομάτων.

Σε σχέση με το υπόλοιπο ποσό δαπανών του Προϋπολογισμού του 2026 ύψους €117.668.878, είπε ότι αφορά στις υπόλοιπες Τακτικές και Αναπτυξιακές δαπάνες και σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσό του 2025 ύψους €105.092.394, παρουσιάζουν αύξηση €12.576.484 ή 12%.

Εξάλλου, σημείωσε ότι μέχρι 31/10/2025, υλοποιήθηκε ποσοστό 68% του συνολικού προϋπολογισμού 2025 του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ενώ πρόσθεσε ότι για τη Διοίκηση του Υπουργείου, το ποσοστό υλοποίησης ανέρχεται σε 31%.

Σε σχέση με την απονομή Δικαιοσύνης, ο αρμόδιος Υπουργός ανέφερε πως τo έργο της παρακολούθησης των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης «είναι συνεχές και απασχολεί και τη Βουλή».

Αναφέρθηκε λεπτομερώς σε έργα ή μέτρα που είτε ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου του ή προωθούνται με τη συμβολή του, στην περίπτωση που την ευθύνη υλοποίησης τους έχει η δικαστική εξουσία, όπως οι Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή την 1η Σεπτεμβρίου 2023 και απλοποιούν τις διαδικασίες που ακολουθούνται στις αστικές υποθέσεις, όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη καθυστέρηση στον χρόνο εκδίκασης, και διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, τον εξ αρχής έγκαιρο προγραμματισμό της υπόθεσης και τη δίκαιη κατανομή του δικαστικού χρόνου.

«Μέσα από γρήγορες, ευέλικτες και απλές διαδικασίες και την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, αναμένεται σημαντική εξοικονόμηση κόστους και χρόνου», είπε ο κ. Χαρτσιώτης.

Επίσης, αναφέρθηκε στα θεσμικά νομοθετήματα που προωθήθηκαν ή/και εξακολουθούν να εκκρεμούν ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων και συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο, που εκκρεμούσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 2016, και το οποίο επανακατατέθηκε μετά από απόσυρση και επανεξέταση του θέματος και κατόπιν συνεννοήσεων με τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, που τροποποιεί το Σύνταγμα της Δημοκρατίας, ώστε να προσδιορίσει τα όρια της βουλευτικής ασυλίας, χωρίς να φαλκιδεύεται το αναφαίρετο δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης γνώμης ή ψήφου κατά την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων.

Ανέφερε, εξάλλου, πως εκκρεμούν ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων νομοσχέδια για τον εκσυγχρονισμό της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας μέσω, μεταξύ άλλων, του διαχωρισμού του υφιστάμενου ρόλου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με την ίδρυση Υπηρεσίας Γενικού Δημόσιου Κατήγορου.

Όπως είπε, τα σχετικά νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Ιούλιο του 2025 και συζητήθηκαν επί της αρχής στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στις 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Περαιτέρω, είπε πως ετοιμάστηκε νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί του Ελέγχου των Αποφάσεων του Γενικού Δημόσιου Κατήγορου Νόμος του 2025». Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης το νομοσχέδιο προνοεί για τον έλεγχο των αποφάσεων του Γενικού Δημόσιου Κατήγορου για μη άσκηση ποινικής δίωξης ενώπιον του δικαστηρίου, ως επίσης αποφάσεων για αναστολή ποινικής δίωξης, βάσει συγκεκριμένων λόγων που προνοούνται στο νομοσχέδιο, ενώ σημείωσε πως το νομοσχέδιο στάλθηκε στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για τον νενομισμένο νομοτεχνικό έλεγχο, στις 10 Οκτωβρίου 2025.

Σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, είπε ότι ως πρώτο βήμα πρόσφατα η Βουλή υπερψήφισε την τροποποίηση του Συντάγματος που κατοχυρώνει την οικονομική αυτονομία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, θεσπίζει για πρώτη φορά συγκεκριμένη χρονική θητεία, καθώς και συγκεκριμένα προσόντα που θα πρέπει να έχουν ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Ελεγκτής.

Την ίδια στιγμή, είπε πως το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αναμένει τη συνέχιση της συζήτησης ενώπιον της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, του νομοσχεδίου που προνοεί την ίδρυση Ελεγκτικού Συμβουλίου.

Διαφάνεια, Πρόληψη και Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Σε ό,τι αφορά στην έκθεση Αξιολόγησης GRECO, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι στις 2.10.23, δημοσιεύθηκε η Έκθεση της Επιτροπής GRECO του ΣτΕ για την Κύπρο, στο πλαίσιο του Πέμπτου Γύρου Αξιολόγησης για την πρόληψη της διαφθοράς και προώθηση της ακεραιότητας στις κεντρικές κυβερνήσεις (ανώτατες εκτελεστικές αρμοδιότητες) και στα όργανα επιβολής του νόμου.

«Στην Έκθεση της η Επιτροπή GRECO απευθύνει στην Κύπρο 22 συστάσεις, 13 για τη Κεντρική Κυβέρνηση και 9 για την Αστυνομία. Για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των Συστάσεων που αφορούν στην Κεντρική Κυβέρνηση, το Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ) ενέκρινε τη σύσταση πενταμελούς Επιτροπής, υπό την εποπτεία της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, στην οποία συμμετέχει και εκπρόσωπος του Τομέα.

Σε σχέση με τις συστάσεις που αφορούν στην Αστυνομία, ανέφερε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Υπουργό, όπως σε συνεργασία με τον Αρχηγό Αστυνομίας παρακολουθεί την υλοποίηση των συστάσεων και προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καλύτερη δυνατή συμμόρφωση, ενημερώνοντας κάθε 6 μήνες το Συμβούλιο, σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης τους.

«Με βάση την πρώτη Έκθεση Συμμόρφωσης που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο 2025, από τις 22 πολυσκελείς συστάσεις, 6 εφαρμόστηκαν πλήρως, 13 μερικώς και 3 παραμένουν σε εκκρεμότητα. Το συνολικό ποσοστό συμμόρφωσης (πλήρης + μερική) υπερβαίνει το 85%, σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 55%», είπε.

Δημιουργία Σχολής Επιμόρφωσης Οδηγών

Για το θέμα της Οδικής Ασφάλειας, ο κ. Χαρτσιώτης είπε πως προωθείται η δημιουργία Σχολής Επιμόρφωσης Οδηγών, στην οποία θα μπορούν να παραπέμπονται από το Δικαστήριο άτομα που χρήζουν επανεκπαίδευσης, στα πλαίσια εκτέλεσης της ποινής τους, ή και εθελοντικά με σκοπό την διαγραφή βαθμών ποινής, για να προσθέσει πως η ίδρυση της Σχολής αποσκοπεί στην παροχή ευκαιριών προς τους παραβάτες τροχαίων αδικημάτων να αναπτύξουν θετική οδική στάση και συμπεριφορά κατά τη διακίνησή τους στο οδικό δίκτυο.

Εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος φωτοεπισημανσης

Αναφερόμενος στην εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης, είπε ότι τέθηκε σε εφαρμογή από τις αρχές του 2022 και έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του η οποία έγινε σε φάσεις.

«Τοποθετήθηκαν 87 σταθερές κάμερες σε 29 σημεία και 20 κινητές σε τμήματα του οδικού δικτύου Παγκύπρια, σύνολο 170 σημεία- παγκύπρια. Βρίσκονται σε λειτουργία κάμερες σε 7 σημεία στη Λευκωσία, σε 10 στη Λεμεσό, σε 7 στην επαρχία Λάρνακας και σε 5 στην επαρχία Πάφου», είπε.

Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους

Επιπλέον, μίλησε για το νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τον περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμο» που τροποποιεί τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμος Ν.48(Ι)2008 και ενσωματώνει σε αυτόν όλα τα μέτρα που αποφασίστηκαν για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους, τα οποία απαιτούσαν νομοθετική ρύθμιση. Στις 26/2/2025 κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων και βρίσκεται υπό συζήτηση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, σημειώνοντας ότι το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύστασης, Λειτουργίας και Εποπτείας Συνδέσμων Φιλάθλων Αθλητικών Σωματείων Νόμος» βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.

Εγκαθίδρυση συστήματος δικαιοσύνης φιλικής προς τα παιδιά

Σχετικά με την εγκαθίδρυση του εν λόγω συστήματος, είπε πως πρόκειται για ένα πρωτοποριακό για τα κυπριακά δεδομένα νόμο, ο οποίος έχει σκοπό την εγκαθίδρυση ενός συστήματος δικαιοσύνης φιλικής προς τα παιδιά και την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας. Προβλέπει παιδοκεντρικές μεθόδους, εξωδικαστικές κυρίως διαδικασίες και εναλλακτικούς τρόπους μεταχείρισης των παιδιών με παραβατική συμπεριφορά.

«Σε όλες τις διαδικασίες λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως το συμφέρον του παιδιού ενώ το ίδιο το παιδί συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων που το αφορούν. Εγκαθιδρύει νέους θεσμούς όπως το θεσμό του επιμελητή, του επιτηρητή δοκιμασίας, τα Δικαστήρια Παιδιών και νέες δομές, όπως τα Κέντρα Ημέρας και το Χώρο Κράτησης Παιδιών. Βασική αρχή του νόμου είναι ότι η ποινική δίωξη και η κράτηση του παιδιού συνιστά το έσχατο μέτρο και επιβάλλεται μόνο σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις ή/ και εφόσον οποιαδήποτε άλλα εναλλακτικά μέτρα έχουν δοκιμαστεί και δεν έχουν τελεσφορήσει», είπε.

Μέτρα για αντιμετώπιση του προβλήματος του υπερπληθυσμού στις φυλακές

Για το χρονίζον πρόβλημα του υπερπληθυσμού των φυλακών, ανέφερε πως ο συνωστισμός των κρατουμένων σε αριθμούς, που ξεπερνά κάθε προηγούμενο, δημιουργεί ζητήματα ασφάλειας και ευταξίας στις φυλακές, επιβαρύνει τις συνθήκες κράτησης ενώ προκαλεί δυσχέρειες στην επιτέλεση του σωφρονιστικού έργου, σημειώνοντας πως «μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2023, το ΥΔΔΤ προχώρησε με εντατικούς ρυθμούς και στη βάση χρονοδιαγραμμάτων, στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου προγράμματος αντιμετώπισης του προβλήματος, στη βάση των συστάσεων και των προτύπων σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κρατουμένων που θέτουν όλοι οι διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης».

Εξήγησε πως από τον Φεβρουάριο του 2024 λειτουργεί η νέα ανοιχτή φυλακή στην οποία μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι και 60 κρατούμενοι», ενώ «από τον Ιούλη του 2024 τέθηκε σε λειτουργία η νέα δομή του Κέντρου Καθοδήγησης Εξωιδρυματικής Απασχόλησης και Αποκατάστασης Κρατουμένων (ΚΕΑΑΚ) στο οποίο θα μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι και 36 κρατούμενοι».

Προϋπολογισμός Αστυνομίας 2026

Ενώπιον των βουλευτών τέθηκε προς συζήτηση και ο Προϋπολογισμός της Αστυνομίας για το 2026, με τον Αρχηγό Αστυνομίας Θεμιστό Αρναούτη να αναφέρει ότι ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €423.162.752 σε σύγκριση με €397.364.007 το 2025 (30/10/25). Παρουσιάζει, δηλαδή, συνολική αύξηση δαπανών €25.798.745 ή 6.49%.

Στο μεταξύ, ανέφερε ότι μέχρι 30/10/2025, υλοποιήθηκε ποσοστό 70% του συνολικού προϋπολογισμού 2025 της Αστυνομίας.

DigiPol - Ψηφιοποίηση των διαδικασιών της Αστυνομίας

Σε σχέση με το DIGIPOL (Digitalisation of Police procedures), είπε πως στόχος του έργου είναι η κατάργηση της χρήσης έντυπων διαδικασιών και φυσικής παρουσίας των πολιτών, μέσω της μετάβασης σε ψηφιοποιημένες διαδικασίες, για την Αστυνομία Κύπρου, για να συμπληρώσει ότι αυτό αναμένεται να είναι επωφελές, τόσο για τους πολίτες, όσο και για τα μέλη και υπηρεσίες της Αστυνομίας, καθώς οι διαδικασίες θα απλουστευθούν και θα είναι πιο αποτελεσματικές.

«Πολίτες και Aστυνομικοί, μέσω απλουστευμένων διαδικασιών θα μπορούν να χειρίζονται τις εφαρμογές που θα ψηφιοποιηθούν για να εκδίδουν πιστοποιητικά, να λαμβάνουν υπηρεσίες και να συνδιαλλάσσονται διαδικτυακά με την Αστυνομία. Για να μεγιστοποιηθεί η αφομοίωση, οργανώνονται προγράμματα κατάρτισης (όπως διαδικτυακά μαθήματα, βίντεο, οδηγοί βήμα προς βήμα) για τους πολίτες καθώς και για τους Αστυνομικούς. Το έργο DIGIPOL, παρέμβαση αρ.C42R3, με προϋπολογισμό 8 εκατομμύρια ευρώ, ξεκίνησε τον Ιούνιο 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2026», είπε.

Αντιμετώπιση Κοινού Εγκλήματος

Επιπροσθέτως, παρέθεσε στοιχεία για κοινό έγκλημα, λέγοντας ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2025, καταγράφηκαν 2.601 υποθέσεις μικροπαραβάσεων (χωρίς τους αιφνίδιους θανάτους – 236) με ποσοστό εξιχνίασης 88.97%.

Ανεκτέλεστα εντάλματα

Αναφορικά με τα ανεκτέλεστα εντάλματα, είπε ότι σύμφωνα με το μηχανογραφημένο σύστημα ενταλμάτων, στις 03/10/2025 φαίνεται να εκκρεμούν 298.864 εντάλματα προστίμου, για το συνολικό υπόλοιπο ποσό των €335.207.255. Τα μεγαλύτερα χρηματικά ποσά ενταλμάτων αφορούν σε κοινωνικές ασφαλίσεις (51,28% του συνολικού ποσού) και ακολουθούν άλλες κατηγορίες όπως οι Ιδιωτικές Ποινικές, τα Διάφορα Ποινικά Αδικήματα, οι Τροχαίες Παραβάσεις, τα Αστικά Χρέη και τα εντάλματα που αφορούν Δημαρχεία.

Στον συνολικό αριθμό των ανεκτέλεστων ενταλμάτων, περιλαμβάνονται και 9.061 εντάλματα, για τα οποία οι οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει αναστολή από τον Γενικό Εισαγγελέα και πληρώνονται με δόσεις, και αντιστοιχούν στο χρηματικό ποσό των €12.780.666,81.

Προϋπολογισμός Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το 2026

Την ίδια ώρα, ο Προϋπολογισμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το 2026, όπως παρουσιάστηκε στην Επιτροπή της Βουλής, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €73.214.390 σε σύγκριση με €68.315.132 για το 2025. Παρουσιάζει δηλαδή συνολική αύξηση δαπανών €4.899.258 εκ. ή 7,17%.

Σύμφωνα με τον Αντιπύραρχο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Νίκο Λογγίνο, από το σύνολο των €73.214.390 που προϋπολογίζεται για το 2026, ποσό ύψους €58.760.320 ή 80,25% του συνόλου, περίπου, αφορά στις δαπάνες μισθοδοσίας και επιδομάτων του προσωπικού. Το υπόλοιπο ποσό των €14.454.070 αφορά στις υπόλοιπες Τακτικές και Αναπτυξιακές Δαπάνες.

Πρόληψη και Κατάσβεση Πυρκαγιών

Με αφορμή την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τον Ιούλιο του 2021, σε ορεινές κοινότητες της Επαρχίας Λάρνακας και Λεμεσού, είπε αποφασίστηκε η εγκατάσταση και λειτουργία ενός ολιστικού συστήματος επιτήρησης ολόκληρης της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η εικόνα του οποίου θα καταλήγει στο Συντονιστικό Κέντρο «ΖΗΝΩΝ».

Στο μεταξύ, ανέφερε πως το 2023 είχε ολοκληρωθεί η Α΄ φάση του Ολιστικού Συστήματος και έχει υποβληθεί νέα πρόταση με Δράσεις για τη Β΄ Φάση. Αναμένεται σύντομα η έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει υποβάλει μέσα από το ΜΔΠ 2025-2028 τι δαπάνες για την υλοποίηση των Δράσεων που αφορούν την Υπηρεσία μας.

Αισθητήρες στο δάσος

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, είπε πως έχουν ήδη τοποθετηθεί 4 αισθητήρες στο δάσος, οι οποίοι εξήγησε έχουν δώσει φέτος αρκετή πληροφόρηση για πυρκαγιές, με σκοπό την ανταπόκριση για κατάσβεση τους.

Είπε, εξάλλου, ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει προκηρύξει προσφορά για τοποθέτησή τέτοιου είδους αισθητήρων σε 13 Βιομηχανικές Περιοχές.

Διαβεβαίωσε ότι εντός του 2026 θα ξεκινήσει η διαδικασία τοποθέτησης τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ