Σύλληψη δύο μαθητών για ναρκωτικά πριν την είσοδο τους στο σχολείο

Δύο μαθητές ηλικίας 16 ετών συνελήφθησαν από την ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Πάφου) πριν την είσοδο τους στο σχολείο το πρωί της 31ης Οκτωβρίου για υπόθεση διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του "Π" από το Υπουργείο Παιδείας, υπήρξε μηχανισμός του Υπουργείου Παιδείας ο οποίος έδωσε τις πληροφορίες στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών Πάφου. Ακολούθως η ΥΚΑΝ προχώρησε στη σύλληψη των μαθητών με την άφιξη τους στο σχολείο, πριν ακόμη εισέλθουν στο προαύλιο του σχολείου.

Οι διευθύνσεις των σχολείων ανησυχούν γιατί αυτά τα φαινόμενα εμφανίζονται όλο και πιο συχνά.