Ενημέρωση Βουλής για τα εντάλματα σύλληψης των φονιάδων Ισαάκ και Σολωμού

Ο Τάσος Ισαάκ δολοφονήθηκε άγρια στις 11 Αυγούστου 1996, κατά τη διάρκεια αντικατοχικής πορείας μοτοσικλετιστών που οργανώθηκε από Κύπριους και Ευρωπαίους μοτοσικλετιστές με στόχο την καταδίκη της τουρκικής κατοχής. Ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στη νεκρή ζώνη στη Δερύνεια από Τουρκοκύπριους και Τούρκους παραστρατιωτικούς, ανάμεσά τους και μέλη των Γκρίζων Λύκων, υπό τα βλέμματα ειρηνευτών του ΟΗΕ που δεν επενέβησαν.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 14 Αυγούστου 1996, κατά τη διάρκεια του μνημοσύνου του Τάσου Ισαάκ στη Δερύνεια, σημειώθηκαν νέες συγκρούσεις στη νεκρή ζώνη. Ο Σολωμός Σολωμού, επίσης από το Παραλίμνι και ξάδελφος του Ισαάκ, μπήκε στη νεκρή ζώνη και προσπάθησε να κατεβάσει την τουρκική σημαία από ιστό εντός του κατεχόμενου φυλακίου. Καθώς ανέβαινε στον ιστό, εκτελέστηκε εν ψυχρώ με πυροβολισμό στο λαιμό. Οι δολοφόνοι του καταγράφηκαν σε τηλεοπτικά πλάνα και φωτογραφίες. Ανάμεσά τους ο Κενάν Ακίν, τότε υπουργός Γεωργίας του ψευδοκράτους, και ο στρατιωτικός διοικητής Αττίλα Σαβ, για τους οποίους εκδόθηκαν διεθνή εντάλματα σύλληψης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Μετά από 29 χρόνια, οι φονιάδες εξακολουθούν να παραμένουν ασύλληπτοι. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Μάριος Χαρτσιώτης, κατόπιν ερώτησης του βουλευτή Σταύρου Παπαδούρη, ενημέρωσε εκτενώς τη Βουλή για τα εντάλματα που εκδόθηκαν και τα οποία εξακολουθούν να εκκρεμούν για την άγρια δολοφονία του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού.

Η ενημέρωση

Στην επιστολή του προς τη Βουλή, ημερ. 4/11/2025, ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρει τα εξής:

1. Σε σχέση με τη δολοφονία του Αναστάσιου Ισαάκ, καταζητούνται διεθνώς συνολικά οκτώ (8) πρόσωπα, εναντίον των οποίων εκδόθηκαν αρχικά το 1996 Ερυθρές Αγγελίες. Συγκεκριμένα, τα πέντε (5) εξ αυτών καταζητούνται διεθνώς, κατόπιν αιτήματος των Αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας και εναντίον τους εκδόθηκε Wanted Person Diffusion. Σημειώνεται ότι τα Wanted Person Diffusions εκδόθηκαν στις 26/05/2013 για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης. Τα τρία (3) εξ αυτών καταζητούνται διεθνώς, κατόπιν αιτήματος των Αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας και εναντίον τους εκδόθηκε, στις 14/10/2015, Ερυθρά Αγγελία, για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης.

2. Στις 18/01/2013 δόθηκαν οδηγίες από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας όπως, ακυρωθούν τα προηγούμενα Εθνικά Εντάλματα Σύλληψης που είχαν εκδοθεί αρχικά εναντίον όλων των προσώπων, εκδοθούν νέα και στη συνέχεια τα εν λόγω πρόσωπα να καταζητηθούν διεθνώς με τα νέα εντάλματα. Μετά την έκδοση των νέων ενταλμάτων σύλληψης, ως οι οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα, στάλθηκαν σχετικά έντυπα στη Γενική Γραμματεία της INTERPOL για έκδοση νέων Ερυθρών Αγγελιών. Βάσει, όμως, των νέων Κανονισμών, χρειάζονταν περαιτέρω προσωπικά στοιχεία των καταζητούμενων προσώπων, τα οποία, όμως, δεν ήταν διαθέσιμα από την Αστυνομία γι’ αυτό εκδόθηκαν εναντίον των προσώπων διάχυτα μηνύματα. Στη συνέχεια, και κατόπιν προσπαθειών που καταβλήθηκαν, εξασφαλίστηκαν περαιτέρω στοιχεία για τα τρία εκ των οκτώ καταζητούμενων προσώπων και, ως εκ τούτου, το 2015 εκδόθηκαν εναντίον τους Ερυθρές Αγγελίες. Για τους υπόλοιπους πέντε καταζητούμενους βρίσκονται σε ισχύ τα διάχυτα μηνύματα.

3. Σε σχέση με τη δολοφονία του Σολωμού Σολωμού, αρχικά καταζητούνταν διεθνώς συνολικά πέντε (5) πρόσωπα, εναντίον των οποίων εκδόθηκαν Ερυθρές Αγγελίες το 1996. Στις 14/04/1997, η Γενική Γραμματεία της INTERPOL, ζήτησε να ενημερωθεί για τον ρόλο τριών εξ αυτών και στις 05/06/1997 ενημέρωσε τις Κυπριακές Αρχές ότι, μετά από μελέτη των Ερυθρών Αγγελιών που εκδόθηκαν για τα εν λόγω τρία πρόσωπα, αποφάσισε την ακύρωσή τους, αφού, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία, δεν εξασφαλίστηκε επαρκής στοιχειοθέτηση του ρόλου των εν λόγω προσώπων στη δολοφονία του Σολωμού Σολωμού. Σημειώνεται ότι, για την έκδοση των Ερυθρών Αγγελιών, υπήρξαν αντιδράσεις από πλευράς Τουρκίας, η οποία ζήτησε την ακύρωση όλων των Αγγελιών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τους καταζητούμενους για τον φόνο του Αναστάσιου Ισαάκ.

4. Μετά την ακύρωση των Ερυθρών Αγγελιών και κατόπιν οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, στις 14/11/2000 στάλθηκε διάχυτο μήνυμα (diffusion message) στις χώρες μέλη του Οργανισμού, με τον οποίο οι Κυπριακές Αρχές ενημέρωναν ότι τα εν λόγω τρία πρόσωπα καταζητούνται διεθνώς, με σκοπό την σύλληψη και έκδοσή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία. Στις 27/03/2001, η Γενική Γραμματεία με μήνυμά της, ενημέρωσε το Εθνικό Κεντρικό Γραφείο INTERPOL Λευκωσίας ότι μετά την απόφασή της για ακύρωση των Ερυθρών Αγγελιών εναντίον των πιο πάνω, τα διάχυτα μηνύματα που είχαν σταλεί στις 14/11/2000 δεν θα συμπεριλαμβάνονταν στις βάσεις δεδομένων της INTERPOL.

5. Στις 9/10/2004, κατόπιν δημοσιευμάτων στον Τύπο σχετικά με σύλληψη του ενός εκ των προσώπων στην Τουρκία σε σχέση με λαθρεμπόριο, στάλθηκε μήνυμα τόσο στη Γενική Γραμματεία της INTERPOL όσο και στην INTERPOL Άγκυρας για επιβεβαίωση των δημοσιευμάτων και ενημέρωση της Δημοκρατίας σε σχέση με τους λόγους σύλληψης του εν λόγω προσώπου. Παρά τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις από πλευράς της Γενικής Γραμματείας προς την INTERPOL Άγκυρας, δεν λήφθηκε καμία απάντηση.

Στις 3/5/2016 η Γενική Γραμματεία με μήνυμά της προς το Εθνικό Κεντρικό Γραφείο INTERPOL Λευκωσίας, ενημέρωσε ότι λόγω της αλλαγής των Κανονισμών για τη δημοσίευση Ερυθρών Αγγελιών στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, που είναι προσβάσιμη στο κοινό, προέβηκε στην αφαίρεση των στοιχείων δύο εκ των προσώπων από την ιστοσελίδα ανοικτής πρόσβασης.

6. Στις 14/12/2021 εκδόθηκε νέο Εθνικό Ένταλμα Σύλληψης, εναντίον ενός εκ των πέντε προσώπων, αφού σε συνέντευξή του στον Τύπο, είχε παραδεχτεί ότι είχε δώσει τη διαταγή να πυροβολήσουν τον Σολωμό Σολωμού και εξασφαλίστηκε η συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα, για έκδοση Ερυθράς Αγγελίας.

Την 20/12/2021 το Εθνικό Κεντρικό Γραφείο της INTERPOL Λευκωσίας, προχώρησε στην καταχώρηση των στοιχείων του πιο πάνω προσώπου στο σύστημα της INTERPOL με σκοπό την έκδοση της Ερυθρός Αγγελίας, αλλά η Γενική Γραμματεία δεν προχώρησε στην έκδοσή της λόγω του ιστορικού της υπόθεσης ως επίσης εκτεταμένης αξιολόγησης του αιτήματος των κυπριακών Αρχών. Στις 19/01/2023 και μετά από την επιβεβαίωση του θανάτου του πιο πάνω προσώπου, που επεσυνέβη την 16/01/2023, το αίτημα για έκδοση Ερυθρός Αγγελίας εναντίον του ακυρώθηκε.

7. Εν κατακλείδι, εκ των πέντε προσώπων που καταζητούνται σε εθνικό επίπεδο για τον φόνο του Σολωμού Σολωμού, δύο (2) εξ αυτών συνεχίζουν να συμπεριλαμβάνονται ως Διεθνώς καταζητούμενα πρόσωπα στις Βάσεις δεδομένων της INTERPOL, δυνάμει Ερυθρών Αγγελιών.

Δεν έχουν εκδοθεί Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης εναντίον των καταζητουμένων και συνεπώς τα στοιχεία τους δεν έχουν εισαχθεί στο S.I.S. (Schengen Information System).