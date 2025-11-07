Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Παραμένουν στα κατεχόμενα οι Ελληνοκύπριοι - Δεν τους επιστρέφονται οι ταυτότητες λόγω… δυνατότητας έφεσης

Η «εισαγγελία» έχει 14 ημέρες για να αποφασίσει αν θα ασκήσει «έφεση»

Οι Ελληνοκύπριοι «αθωώθηκαν» την Παρασκευή από το «στρατιωτικό δικαστήριο», ωστόσο δεν μπορούν ακόμα να επιστρέψουν στα σπίτια τους στις ελεύθερες περιοχές, καθώς δεν τους επιστρέφονται οι ταυτότητές τους εν αναμονή πιθανής άσκησης «έφεσης» από την «κατηγορούσα αρχή». Αυτό αφορά τους τρεις από τους πέντε, καθώς εναντίον των δύο συνεχίζεται και άλλη «δίκη» με άλλες κατηγορίες στο «επαρχιακό δικαστήριο» στο Τρίκωμο.

Η «εισαγγελία» έχει το δικαίωμα να ασκήσει «έφεση» κατά της αθωωτικής απόφασης εντός 14 ημερών.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, το «στρατιωτικό δικαστήριο» στην κατεχόμενη Λευκωσία έκρινε «αθώους» και τους πέντε Ελληνοκύπριους από τις κατηγορίες της «παράνομης εισόδου» σε «στρατιωτική ζώνη» και της συνέργειας. Η απόφαση βασίστηκε στην αδυναμία της «κατηγορούσας αρχής» να αποδείξει την ενοχή «πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας», ενώ ταυτόχρονα κατέδειξε σοβαρές ελλείψεις στην έρευνα, όπως η μη διενέργεια ελέγχου για δακτυλικά αποτυπώματα και οι κάμερες που δεν λειτουργούσαν στο σημείο διέλευσης. 

