Καταιγίδα βύθισε περιοχές της Πάφου στο σκοτάδι - Τι προειδοποιεί το Kitasweather

Χωρίς ρεύμα έμειναν το βράδυ της Παρασκευής πολλές περιοχές της Πάφου, λόγω της δυνατής βροχής και των καιρικών φαινομένων.

Διακοπή ρεύματος σημειώνεται σε Κρίτου Τέρα, Προδρόμι, Θελέτρα, Κάτω Αρόδες, Κάθικα, Πάνω Αρχιμανδρίτα, Ακουρσός, Ίνεια και Δρούσεια .

Σύμφωνα με το Kitasweather, σύμπλεγμα ισχυρών καταιγίδων με αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα εντοπίζεται απόψε μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας και κινείται ανατολικά - βορειοανατολικά, επηρεάζοντας οριακά τον Ακάμα και τις βόρειες ακτές του νησιού.

Οι περιοχές από Ακάμα μέχρι Κάτω Πύργο έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να δεχθούν βροχές ενώ την ίδια ώρα αναμένεται να επηρεαστούν από τους καθοδικούς ανέμους των καταιγίδων με ισχυρές ριπές. Αν επηρεάσει επίκεντρο καταιγίδας αυτές τις περιοχές, πολύ πιθανόν να παρατηρηθεί και χαλάζι, προσθέτει.