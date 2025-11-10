Φόνος 30χρονης/Λεμεσός: Την χτύπησαν ακόμα και με σκουπόξυλο - Καθάρισε το διαμέρισμα από τα αίματα και κοιμήθηκαν

Στο κελί για οκτώ ημέρες τέθηκαν οι τρεις ύποπτες ηλικίας 24, 35 και 24χρονών σχετικά με τη δολοφονία της 30χρονης ομοεθνής τους σε διαμέρισμα στην περιοχή του Ποταμού Γερμασόγειας. Εναντίον των τριών υπόπτων διερευνώνται τα αδικήματα της συνομωσίας για κακούργημα και το φόνου εκ προμελέτης. Σημειώνεται επίσης ότι σχετικά με την 35χρονη, διαφάνηκε ότι διαμένει παράνομα στη Κυπριακή Δημοκρατία. Κατά δική τους ομολογία, αμφότερες ασκούσαν πορνεία.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο, και οι τέσσερις διέμεναν μαζί τις τελευταίες ημέρες στο διαμέρισμα στην Γερμασόγεια. Το προηγούμενο βράδυ, οι τρεις ύποπτες μετέβησαν έξω σε μπαρ και επέστρεψαν τα ξημερώματα, ενώ η 30χρονη παρέμεινε στο σπίτι. Σύμφωνα με όσα είπαν, η 30χρονη ήταν σε έξαλλη κατάσταση και είχε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά και προσπάθησαν να την ηρεμήσουν, αφού πιστεύουν ότι έκανε χρήση ναρκωτικών. Μαζί τους στο διαμέρισμα επέστρεψαν και δύο άλλα πρόσωπα, ζευγάρι, ομοεθνών τους, αγνώστων στοιχεία τα οποία γίνεται προσπάθεια να ταυτοποιηθούν και να αναζητηθούν.

Όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες και των τριών, η μία 24χρονη φέρεται να προσπαθούσε να την ηρεμίσει με τα χέρια της ασκώντας βίας, ενώ η 35χρονη εκείνη την ώρα καθάριζε το διαμέρισμα. Οι ίδιες μαρτυρίες, φέρουν την 35χρονη να χτύπησε επανειλημμένα το θύμα με σκουπόξυλο, το οποίο μάλιστα εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές σπασμένο μέσα στο διαμέρισμα και παραλήφθηκε ως τεκμήριο.

Ακόμα, η 1η ύποπτη (24χρονη) ανέφερε ότι διέμειναν μαζί με το θύμα προηγουμένως σε άλλο διαμέρισμα όπου έκαναν χρήση ναρκωτικών. Επίσης σχετικά με την ουσία της υπόθεσης ισχυρίστηκε ότι προσπαθούσαν να την ηρεμήσουν χωρίς αποτέλεσμα, ενώ την ίδια ώρα το θύμα δάγκωσε την μία στο στήθος και την άλλη στο πόδι. Οι ύποπτες εκφράζουν διάφορους ισχυρισμούς για το τι συνέβη μεταξύ τους την ώρα του καυγά που είχαν τα ξημερώματα.

Επίσης από διάφορες μαρτυρίες προκύπτει ότι η πρώτη ύποπτη, μετά τον καυγά και πριν ειδοποιήσει ασθενοφόρο ή αστυνομία, καθάρισε τον χώρο από τα αίματα. Σημειώνεται ότι όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες των τριών, το φιλικό ζεύγος κατά την αποχώρησή του από το διαμέρισμα πήραν μαζί τους το κινητό τηλέφωνο το θύματος.

Κατά τη σύλληψή τους οι τρεις ανέφεραν διάφορους ισχυρισμούς. Η πρώτη είπε ότι δεν ήταν εκείνη που σκότωσε, η δεύτερη ότι δεν ξέρει τίποτε γιατί κοιμόταν και η τρίτη μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για αυτοάμυνα.

Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, ο θάνατος προήλθε από κρανιοεγκεφαλική κάκωση καθώς και από πολλαπλές κακώσεις σώματος προκληθεισες από θλων οργανο. Εκκρεμούν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων.