Δικηγόροι βάζουν φρένο στις «ιατρικές» ποινές - Προειδοποιήσεις ΠΔΣ για αντισυνταγματικότητα

Προβληματισμούς για την συνταγματικότητα των προνοιών των προτάσεων νόμου για αυστηροποίηση των ποινών σε όσους κρίνονται ένοχοι για επιθέσεις κατά των επαγγελματιών υγείας και των οργάνων τήρησης της τάξης εκφράζουν οι δικηγόροι. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, με σημείωμα που κατέθεσε στη Βουλή ενόψει της συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, διατυπώνει τους προβληματισμούς του.

Σύμφωνα με τον ΠΔΣ, επιδιώκεται τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, κεφ. 154, προκειμένου να θεωρείται ως επιβαρυντικός παράγοντας (γενικά σε όλα τα αδικήματα) κατά την επιβολή ποινής, η ιδιότητα του θύματος ως επαγγελματίας υγείας. «Άρα: επιδιώκεται προσθήκη ειδικής επιβαρυντικής περίστασης, ώστε όταν (γενικά) ένα οποιοδήποτε αδίκημα τελείται εναντίον επαγγελματία υγείας (μόνο η συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών) κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, η ιδιότητά του να λαμβάνεται υπ’ όψιν για αυστηρότερη ποινή. Τούτο στηρίζεται, όπως είναι αντιληπτό, σε μια στρέβλωση της υφιστάμενης λογικής στον Ποινικό Κώδικα, όπου υπάρχουν μεν περιπτώσεις όπου ο νομοθέτης θεωρεί ορισμένα θύματα πιο ευάλωτα ή κοινωνικά ευάλωτα (π.χ. ανήλικοι, δημόσιοι λειτουργοί, αστυνομικοί), και είτε προβλέπονται αυστηρότερες ποινές (σε συγκεκριμένα αδικήματα, όπου και αιτιολογείται τούτη η διαφοροποίηση), είτε ειδική μεταχείριση», επισημαίνουν οι δικηγόροι.

Οι προβληματισμοί που εκφράζει ο Δικηγορικός Σύλλογος αφορούν θέματα κυρίως αντισυνταγματικότητας μιας τέτοιας γενικής και αόριστης τροποποίησης/ προσθήκης/ διαφοροποίησης, παραβίαση της Αρχής της Ισότητας, γιατί η ιδιότητα του επαγγελματία υγείας αξίζει ειδική προστασία σε σύγκριση με άλλα επαγγέλματα που επίσης εκτίθενται σε κίνδυνο. «Η επιβολή επιβαρυντικού παράγοντα με βάση την ιδιότητα μόνο π.χ. ιατρού, δημιουργεί «ιεραρχία» θυμάτων -επαγγελματιών. Στην ίδια κατηγορία, η ρύθμιση δεν πρέπει να αντιβαίνει σε διεθνείς δεσμεύσεις (ΕΣΔΑ) ως προς απαγόρευση διακρίσεων ή προνομιακής μεταχείρισης χωρίς αντικειμενικό και αναγκαίο λόγο», προσθέτει ο ΠΔΣ.

Πάντως, με τις προτεινόμενες νομοθετικές αλλαγές για αυστηροποίηση των ποινών σε περιπτώσεις επιθέσεων κατά των επαγγελματιών υγείας, η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.) στηρίζει τις τροποποιήσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της νομικής προστασίας των επαγγελματιών υγείας στην Κύπρο. «Η συντεχνία μας θεωρεί ότι είναι αναγκαία ειδική νομοθετική πρόνοια για τους επαγγελματίες υγείας, καθώς η φύση του λειτουργήματός τους, οι ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες εργασίας και οι αυξημένες ευθύνες που επωμίζονται, καθιστούν επιτακτική τη θέσπιση ενός σαφούς και αποτελεσματικού νομικού πλαισίου προστασίας. Η εν λόγω ρύθμιση δεν επιδιώκει προνομιακή μεταχείριση, αλλά αποσκοπεί στη διασφάλιση της ασφάλειας, της επαγγελματικής αξιοπρέπειας και της απρόσκοπτης εκτέλεσης των καθηκόντων των επαγγελματιών υγείας- στοιχεία που, εν τέλει, ενισχύουν το σύστημα υγείας και ωφελούν το κοινωνικό σύνολο. Επιπρόσθετα, θεωρούμε καθοριστικής σημασίας όπως οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση καλύπτει το σύνολο των επαγγελματιών υγείας, ανεξαρτήτως εάν αυτοί εργάζονται στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα», τονίζει η ΠΑΣΥΝΟ σε γραπτό υπόμνημά της προς τη Βουλή.

Στο μεταξύ ο ΟΚΥπΥ για το ίδιο θέμα, σε σημείωμά του προς την Επιτροπή Νομικών της Βουλής, επισημαίνει στον όρο «επαγγελματίες υγείας» ως ορίζεται στον Νόμο Περί Συμβουλίων Εγγραφής Επαγγελματιών του Τομέα της Υγείας στους επαγγελματίες υγείας περιλαμβάνονται και οι εργοθεραπευτές και οι διασώστες που αποτελούν άτομα που πιθανόν να δεχθούν επίθεση στον χώρο που ασκούν τα καθήκοντά τους.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση νόμου προβλέπει πως «όποιος διαπράττει επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη σε δημόσιο λειτουργό, ιατρό, νοσηλευτή, μαία ή όργανο τήρησης της τάξης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή σε άλλο πρόσωπο που παρέχει συνδρομή σε αυτούς, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα χρόνια».