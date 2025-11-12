Ο σεισμολόγος Ευθύμιος Λέκκας για τον σεισμό στην Κύπρο: Ήταν η κύρια δόνηση - Γνωστό το ρήγμα, δεν αιφνιδίασε

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μιλώντας στο CNN Greece αναφορικά με την ισχυρή σεισμική δόνηση στην Κύπρο το μεσημέρι της Τετάρτης 12/11 o σεισμολόγος Ευθύμιος Λέκκας.

Όπως επεσήμανε το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται ακριβώς κάτω από την πόλη της Πάφου και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που «ήταν τόσο βίαιος» και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο νησί.

Ο κ. Λέκκας εκτιμά πως ο σεισμός αυτός ήταν ο κύριος και δεν πρόκειται να υπάρξουν μεγαλύτεροι μετασεισμοί.

Χαρακτηριστικά λέει πως μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί μετασεισμοί μέχρι 4 Ρίχτερ.

Υπογραμμίζει επίσης πως πρόκειται για γνωστό ρήγμα από το οποίο προήλθε η δόνηση και κατά συνέπεια δεν αιφνιδιάσε τους σεισμολόγους.

Όσα έχουν γίνει γνωστά

Ο σεισμός σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες ήταν έντασης 5,4 Ρίχτερ, είχε εστιακό βάθος 12 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου.

Ακολουθία από σεισμικές δονήσεις

Επίκεντρο του σεισμού, όπως σημειώνεται σε ανάρτηση του Ευρωμεσογειακού, είναι η Πάφος και η Λεμεσός. Συγκεκριμένα, 50 χιλιόμετρα δυτικά της Λεμεσού και 18 χιλιόμετρα βόρια της Πάφου. Το εστιακό βάθος ήταν 21,2 χιλιόμετρα.

Οι επόμενοι σεισμοί ακολούθησαν με διαφορά λίγων λεπτών και μετρώνται ως εντάσεως 3,5 Ρίχτερ, 3,6 Ρίχτερ και 4,7 Ρίχτερ.