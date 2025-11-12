Εγκρίθηκε το κατηγορητήριο για ποινικές διώξεις στην υπόθεση Θανάση Νικολάου

Με κάποιες τροποποιήσεις στην κατηγορία της ψευδορκίας, εγκρίθηκε την Τετάρτη, από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, η καταχώρηση της ιδιωτικής ποινικής δίωξης της οικογένειας του εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου, εναντίον του ιατροδικαστή Πανίκου Σταυριανού και τεσσάρων πρώην στελεχών της Αστυνομίας.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ η μητέρα του Θανάση, Ανδριάνα Νικολάου, η ίδια ενημερώθηκε σχετικά από τους δικηγόρους Νίκο Κληρίδη και Σάββα Μάτσα, οι οποίοι υπογράφουν το κατηγορητήριο, που είχε καταχωρηθεί στις 4 Νοεμβρίου προς εξέταση και έγκριση. Ερωτηθείσα σχετικά, είπε πως επί του παρόντος δεν επιθυμεί να προβεί σε οποιοδήποτε άλλο σχόλιο.

Το κατηγορητήριο αφορά συνολικά 38 κατηγορίες, όπως συνωμοσία προς αποτροπή της πορείας της δικαιοσύνης, παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, έκδοση ψευδού πιστοποιητικού από δημόσιο λειτουργό, ψευδορκία, παροχή ψευδών πληροφοριών, καταστροφή αποδεικτικού στοιχείου και παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία.

Οι πλείστες εξ αυτών αφορούν στον ιατροδικαστή Πανίκο Σταυριανό, ο οποίος είχε αποφανθεί ότι ο θάνατος του Θανάση Νικολάου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός κάτω από το γεφύρι της Άλασσας, στις 29 Σεπτεμβρίου 2005, οφειλόταν σε αυτοχειρία. Ωστόσο η εκδοχή αυτή ανατράπηκε, στις 10 Μαΐου 2024, με την απόφαση της 3ης θανατικής ανάκρισης, η οποία απέδωσε το θάνατο του σε εγκληματική ενέργεια.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η επίδοση του κατηγορητηρίου στους πέντε κατηγορούμενους.

ΚΥΠΕ