Νέος ισχυρός σεισμός 5,3 ρίχτερ ταρακούνησε την Κύπρο - Τι αναφέρει ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης

Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στην Κύπρο, γύρω στις 16.00 το απόγευμα της Τετάρτης, 12 Νοεμβρίου 2025, με τον διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, κ. Χριστόδουλο Χατζηγεωργίου, να δηλώσει στο politis.com.cy ότι «δεν γνωρίζουμε ακόμα το μέγεθος του σεισμού αλλά και το αν θα ισχυροποιηθεί ή όχι».

Βέβαια το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρου (EMSC) εκτιμά ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 5,3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ.

#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.3 || 22 km NE of #Paphos (#Cyprus) || 4 min ago (local time 16:23:33). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/L7DOa5pqmH — EMSC (@LastQuake) November 12, 2025

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), ο σεισμός είχε μέγεθος 5,3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 22 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου.

Με εστιακό βάθος 14 χιλιόμετρα, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή σε ολόκληρη την Κύπρο, ιδιαίτερα στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λευκωσίας.

Στην εφαρμογή του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου καταγράφονται πάνω από 12 μετασεισμοί από το πρωί, που κυμαίνονται από 2,2 μέχρι 4,1 ρίχτερ.

Αναμονή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων μετά τον σεισμό

Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, κ. Χριστόδουλο Χατζηγεωργίου, οι ειδικοί βρίσκονται σε συνεχή αξιολόγηση των δεδομένων, καθώς δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι απαραίτητες αναλύσεις.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμα το μέγεθος του σεισμού αλλά και το αν θα ισχυροποιηθεί ή όχι», δήλωσε στο politis.com.cy ο κ. Χατζηγεωργίου.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως το Τμήμα αναμένει πρώτα τα αποτελέσματα των εξετάσεων και των μετρήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να υπάρξει ασφαλής και τεκμηριωμένη ενημέρωση προς το κοινό.

«Αναμένουμε πρώτα τις εξετάσεις του Τμήματος, ώστε να έχουμε σαφή εικόνα για το φαινόμενο», υπογράμμισε.

5.3 ρίχτερ και ο πρωινός σεισμός

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 και τοπική ώρα 11:31, καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος ισχυρός σεισμός μεγέθους 5.3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της Πάφου και εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός σε ολόκληρη την Κύπρο και ιδιαίτερα στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λευκωσίας. Έγινε επίσης αντιληπτός στα παράλια της ανατολικής Μεσογείου. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.gsd-seismology.org.cy/en/origins/93930/event