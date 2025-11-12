Πάνω από 60 κλήσεις στην Πυροσβεστική - Μαθητές εγκλωβισμένοι σε λεωφορείο λόγω της κακοκαιρίας

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που πλήττουν την επαρχία Λευκωσίας, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να δέχεται μέχρι στιγμής περισσότερες από 60 κλήσεις για βοήθεια.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, έχει προχωρήσει ανάκληση προσωπικού, ώστε να αντιμετωπιστούν τα αυξημένα περιστατικά, τα οποία εντοπίζονται κυρίως στις περιοχές Στροβόλου, Έγκωμης, Λακατάμιας και παλιάς Λευκωσίας.

Ο κ. Κεττής, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», αναφέρει ότι οι περισσότερες κλήσεις αφορούν αντλήσεις όμβριων υδάτων και ανοίγματα οχετών σε δημόσιους δρόμους, ενώ σε μια περίπτωση σημειώθηκε εγκλωβισμός σχολικού λεωφορείου στη Λακατάμια, στην οδό Αγίου Μελετίου, όπου μαθητές οδηγήθηκαν σε ασφαλές σημείο από τα μέλη της Υπηρεσίας.

Σημειώνει ότι στην επιχείρηση ανταποκρίνονται εννέα συνεργεία της Πυροσβεστικής, τρία συνεργεία του Επαρχιακού Οδικού Αρχείου Λευκωσίας, τρία από τα οργανωμένα εθελοντικά σύνολα Support CY και ΕΤΕΑ, καθώς και ένα συνεργείο της Πολιτικής Άμυνας.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι οδοί Αλεξανδρουπόλεως και Ερυθρού Σταυρού στη Λευκωσία έχουν κλείσει για την τροχαία κίνηση λόγω υπερχείλισης γεφυριών.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις επηρεαζόμενες περιοχές και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει στο κοινό να ενημερώνεται από τις επίσημες πλατφόρμες της για πιθανές μεταβολές στις καιρικές και οδικές συνθήκες, πριν από κάθε διακίνηση, ώστε να αποφευχθεί ταλαιπωρία ή πρόκληση οδικών συγκρούσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ