Απεβίωσε ο νομικός Αιμίλιος Λεμονάρης - Υπήρξε αρθρογράφος της εφημερίδας Πολίτης

Απεβίωσε τη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025, σε ηλικία 89 ετών, ο νομικός Αιμίλιος Λεμονάρης.

Ο εκλιπών υπηρέτησε τη δικηγορία για περισσότερα από 40 χρόνια και υπήρξε αρθρογράφος της εφημερίδας Πολίτης.

Ήταν καταγόμενος από την Κακοπετριά και τέως κάτοικος Λευκωσίας. 

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025, στις 11:00 π.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Ακρόπολη, ενώ η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Κακοπετριάς.

Οι τεθλιμμένοι παρακαλούν, αντί στεφάνων, να γίνονται εισφορές στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, στηρίζοντας το έργο του προς τιμήν της μνήμης του.

