Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας: Ακόμη… τρέχουν στα δικαστήρια

Παρά το γεγονός ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας έχει λειτουργήσει εδώ και 19 χρόνια, οι διαφορές μεταξύ του κράτους και της κοινοπραξίας των εταιρειών που είχαν αναλάβει την κατασκευή του ακόμη εκδικάζονται ενώπιον δικαστηρίων. Πρόσφατα το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση στο πλαίσιο έφεσης του Γενικού Εισαγγελέα για την απόφαση της διαιτησίας αναφορικά με τον χρόνο παράτασης που δόθηκε στους εργολάβους

Δεκαεννέα χρόνια μετά τη λειτουργία του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, οι διαφορές που είχαν προκύψει μεταξύ του κράτους και της κοινοπραξίας των εταιρειών ακόμη εκδικάζονται ενώπιον δικαστηρίων. Πριν από μερικές ημέρες το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση για πολιτική έφεση που αφορούσε διαφορά μεταξύ του κράτους και της κοινοπραξίας. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κυπριακής Δημο...

