Θύελλα αντιδράσεων για τη μεταφορά του Τμήματος Δασών - Τι απαντά το ΥΠΕΣ

Αντίθεση εκφράστηκε από ειδικούς, υπηρεσιακούς, αγροτικές οργανώσεις και συνδικαλιστικούς φορείς στην απόφαση της Κυβέρνησης για μεταφορά μέρους ή ολόκληρου του Τμήματος Δασών στο Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας, κατά τη συνεδρία την Τρίτη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, ενώ τα μέλη της Επιτροπής κατήγγειλαν έλλειψη τεκμηρίωσης, απουσία μελετών και παντελή απουσία διαβούλευσης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, βουλευτής ΑΚΕΛ Γαβριήλ Γαβριήλ, έκανε λόγο για μια «αδιανόητη» απόφαση, που δεν στηρίζεται σε καμία επιστημονική τεκμηρίωση.

«Είναι αδιανόητο να διαφωνούν όλοι οι επιστήμονες, όλοι οι υπηρεσιακοί και το κράτος να μην έχει μπροστά του καμία μελέτη, που να δικαιολογεί την απόφαση του Υπουργικού. Σήμερα συζητούμε το μέλλον των δασών, χωρίς τίποτα χειροπιαστό», είπε.

Η Κυβέρνηση, είπε, με τη δημοσιοποίηση της απόφασης στις 17 Σεπτεμβρίου «αποπροσανατόλισε την κοινή γνώμη» σε μια περίοδο έντονης κριτικής, για τη διαχείριση των πυρκαγιών στην ορεινή Λεμεσό.

Ζήτησε διακοπή της διαδικασίας και έναρξη ουσιαστικού διαλόγου. «Μην τους ξηλώσετε. Θα κλαίμε επί ερειπίων όπως στην Ελλάδα», είπε για να προσθέσει ότι το Τμήμα Δασών κάνει εξαιρετική δουλειά.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, εξήγησε ότι η απόφαση εντάσσεται στο πακέτο μέτρων που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Λεμεσό.

Ανέφερε ότι μετονομάζεται το Υπουργείο Εσωτερικών σε Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας, η Πυροσβεστική μεταφέρεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, δημιουργούνται θέσεις Γενικού Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας και Εθνικού Συντονιστή, ενώ συμπλήρωσε πως η μεταφορά του Τμήματος Δασών εξετάζεται από ομάδα εργασίας, που συνεδρίασε στις 29 Οκτωβρίου και 6 Νοεμβρίου.

Απαντώντας σε ερώτηση βουλευτών ποιος ήταν ο εισηγητής αυτής της πρότασης, ο κ. Γρηγορίου είπε ότι είναι πολιτική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 17 Σεπτέμβρη του 2025.

«Εργαζόμαστε, ακριβώς, για να είμαστε σε θέση όλες οι αποφάσεις να υλοποιηθούν πριν την έναρξη της νέας αντιπυρικής περιόδου, τον Απρίλιο του 2026», συμπλήρωσε.

ΥΠΕΣ: «Ήταν πολιτική απόφαση – Κανένας δεν θα ενοχληθεί»

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Ηλία, επιβεβαίωσε ότι η απόφαση λήφθηκε «σε ψηλό πολιτικό επίπεδο», τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση δεν προτίθεται να κλείσει ή να υποβαθμίσει το Δασικό Κολλέγιο και κανένας εργαζόμενος, μόνιμος ή ωρομίσθιος «δεν πρόκειται να ενοχληθεί».

«Δεν πρόκειται να ανοίξει μύτη ούτε ωρομίσθιου προσωπικού, ούτε μόνιμου. Καθησυχάζω την ΠΑΣΥΔΥ, τους εκπρόσωπους των ωρομισθίων της ΣΕΚ και της ΠΕΟ ότι δεν πρόκειται να ενοχλήσουμε κανένα σε αυτό το ζήτημα», τόνισε.

Εξήγησε πως η μεταρρύθμιση εντάσσεται στη δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, για τον οποίο υπάρχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και συνεργασία με την Expertise France έως τον Ιούνιο 2026.

Υπογράμμισε ότι η τελική διαμόρφωση του συστήματος πρέπει να γίνει με τη συμβολή του νέου Εθνικού Συντονιστή, ο οποίος θα διοριστεί το 2026.

«Έχουμε το πιο αποτελεσματικό σύστημα στην Ευρώπη – Δεν συμφωνούμε», λέει ο Ιεζεκιήλ

Ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών, Σάββας Ιεζεκιήλ, δήλωσε ξεκάθαρα ότι το Τμήμα διαφωνεί πλήρως με τη μεταφορά του.

«Έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα πυροπροστασίας από το 1879. Τα δάση της Κύπρου είναι περιβαλλοντικό θαύμα. Το 76% τους είναι ενταγμένα στο Natura 2000», ανέφερε, για να αποκαλύψει στη συνέχεια ότι φέτος καταγράφηκαν 314 πυρκαγιές, με 90%-92% επιτυχία στην κατάσβεση, που ήταν «η καλύτερη επίδοση στην ανατολική Μεσόγειο».

Προειδοποίησε ότι η διάσπαση της ενιαίας διαχείρισης θα οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες.

«Σπάζοντας την πυροπροστασία από τη συνολική διαχείριση του δάσους, σπάμε όλο το οικοσύστημα», είπε.

Η αποδυνάμωση του Τμήματος θα επιδεινώσει την κατάσταση, λέει η ΠΑΣΥΔΥ

Ο εκπρόσωπος των υπαλλήλων του Τμήματος Δασών της ΠΑΣΥΔΥ, Αντώνης Σαρρής, ανέφερε ότι δεν υπάρχει κανένας ειδικός ή μελέτη που να δικαιολογεί τη μεταφορά του Τμήματος, προσθέτοντας πως το πρόβλημα των πυρκαγιών εντοπίζεται στις αγροτικές περιοχές, όχι στα κρατικά δάση όπου το Τμήμα Δασών έχει υψηλή αποτελεσματικότητα.

«Η αποδυνάμωση του Τμήματος Δασών θα επιδεινώσει την κατάσταση», διαμήνυσε.

Εξάλλου, τόσο η ΣΕΚ όσο και η ΠΕΟ έθεσαν ζήτημα έλλειψης ενημέρωσης και απαίτησαν σύμφωνη γνώμη των συντεχνιών σε μια τόσο μεγάλη αλλαγή.

Απόρριψη απόφασης και από τις αγροτικές οργανώσεις

Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ, ΝΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ και ΕΥΡΩΑΓΡΟΤΙΚΟΣ κατέθεσαν υπόμνημα στη Βουλή, ζητώντας ολοκληρωτική απόρριψη της μεταφοράς του Τμήματος Δασών στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Κατά τη συνεδρία τόνισαν ότι η μεταφορά αποδυναμώνει την ενιαία διοίκηση του δάσους, αυξάνει τον κίνδυνο καθυστερήσεων στις πρώτες κρίσιμες ώρες μιας πυρκαγιάς, ενώ σημείωσαν ότι η επιτυχία του Τμήματος Δασών «κρύβει» τις δυσκολίες, αλλά οποιαδήποτε αποδιοργάνωση θα είναι καταστροφική.

Υπογράμμισαν ότι η συνεργασία με την Πολιτική Προστασία μπορεί να ενισχυθεί χωρίς διοικητική μετακίνηση, ενώ κάλεσαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναθεωρήσει άμεσα την απόφαση.

Εξηγήσεις και τεκμηρίωση ζητούν τα κόμματα

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πάζαρος, ζήτησε πλήρη ενημέρωση, λέγοντας ότι «δεν μπορεί μια τόσο σοβαρή μεταρρύθμιση να αποφασίζεται χωρίς μελέτη»

«Αν δεν τεκμηριωθεί», είπε, «ζητούμε αλλαγή της απόφασης».

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, διερωτήθηκε αν το μοντέλο διαχείρισης που υιοθετείται εφαρμόστηκε με επιτυχία σε άλλες χώρες, ενώ σημείωσε ότι ο στόχος πρέπει να παραμείνει η ουσιαστική ενίσχυση της προστασίας των δασών.

Από την πλευρά του ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Ορφανίδης, καταδίκασε την απουσία απαντήσεων από τα αρμόδια Υπουργεία σε σχέση με το ποιος πήρς την εν λόγω απόφαση.

«Αποφεύγουν να μας πουν ποιος εισηγήθηκε τη μεταφορά και με ποιο σκεπτικό. Η Επιτροπή Γεωργίας είναι ομόφωνα αντίθετη», είπε.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Παπαγιάννης, είπε ότι η μετακίνηση βασίζεται σε λανθασμένες εκτιμήσεις και ότι το κράτος πρέπει να επικεντρωθεί στη διαχείριση της καύσιμης ύλης και στην επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόληψη.

Πηγή: ΚΥΠΕ