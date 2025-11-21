Καρουζέλ ο καιρός: Αίθριο και ζεστό το Σαββατοκύριακο - Αρχίζει σταδιακή πτώση θερμοκρασίας από την Δευτέρα

Ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται αραιή σκόνη κατά διαστήματα.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 και παροδικά μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα βόρεια και στα ανατολικά παράλια, ενώ στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό και στα ψηλότερα ορεινά και γύρω στους 17 βαθμούς στα παράλια.

Το Σάββατο αλλά και την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Τη Δευτέρα αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν τοπικά βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο το Σάββατο και μη αξιόλογη μεταβολή την Κυριακή, για να κυμαίνεται αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, για να παραμείνει ωστόσο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.