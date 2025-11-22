Ζέστη και σκόνη το Σαββατοκύριακο - Αναλυτικά ο καιρός

Ψηλή πίεση εξακολουθεί να επηρεάζει την περιοχή, με τη σκόνη στην ατμόσφαιρα να παραμένει κατά διαστήματα αυξημένη μέχρι και τη Δευτέρα.

Σήμερα, ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, με αυξημένες ψηλές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι πνέουν βορειοανατολικοί έως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα δυτικά και τα βόρεια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα παρουσιάζεται γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία φτάνει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα παράλια και 23 στα ψηλότερα ορεινά.

Το απόγευμα αναμένονται αυξημένες ψηλές νεφώσεις, με τους ανέμους να παραμένουν στις ίδιες διευθύνσεις και εντάσεις. Η θάλασσα θα παραμείνει λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με ανέμους βόρειους έως βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ και θάλασσα μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό και στα ορεινά και γύρω στους 17 βαθμούς στα παράλια.

Αύριο, ο καιρός παραμένει κυρίως αίθριος, με αυξημένες ψηλές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν από βορειοανατολικές έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα δυτικά μέχρι 5 μποφόρ, ενώ η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και στα δυτικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ορεινά.

Την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, με αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Τη Δευτέρα οι αυξημένες νεφώσεις ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, ενώ την Τρίτη ο καιρός θα καταστεί και πάλι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Κυριακή και θα κυμαίνεται αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Από τη Δευτέρα, ωστόσο, προβλέπεται πτώση, με τις θερμοκρασίες μέχρι την Τρίτη να επιστρέφουν κοντά στις κανονικές για την εποχή.