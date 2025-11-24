Καταιγίδες, ισχυροί άνεμοι και σκόνη – Πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία ως Πέμπτη

Σήμερα, αρχικά, ο καιρός σε αρκετές περιοχές θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ κυρίως στα δυτικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Σταδιακά ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά κυρίως συννεφιασμένος και το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται αραιή σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς 3 και τοπικά μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ για να καταστούν σύντομα στα δυτικά και βορειοδυτικά, κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί μέτριοι 4 και παροδικά μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, μέτριοι 4 και παροδικά στα παράλια, μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη στα δυτικά και βόρεια παράλια και μέχρι λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 16 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένονται μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση την Τρίτη για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται σταδιακά μικρή άνοδος.