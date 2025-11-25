Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Καταζητείτο από τις 9 Αυγούστου για απόπειρα φόνου και εντοπίστηκε… σήμερα 25 Νοεμβρίου

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ανδρας ηλικίας 48 ετών, ο οποίος καταζητείτο, συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου, που διαπράχθηκε τον περασμένο Αύγουστο, στην επαρχία Αμμοχώστου, με θύμα 61χρονο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, «η υπόθεση διαπράχθηκε το απόγευμα της 8ης Αυγούστου 2025, σε δρόμο χωριού της επαρχίας Αμμοχώστου. Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία ο 61χρονος είχε λεκτική αντιπαράθεση με άλλο πρόσωπο, το οποίο φέρεται να εισήλθε σε αυτοκίνητο και αφού εκκίνησε, να χτύπησε τον 61χρονο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο όπου κρατήθηκε για νοσηλεία».

Από τις αστυνομικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν «εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 48χρονου βάσει της οποίας εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψής του. Σήμερα ο 48χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων».

Σημειώνεται ότι «στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης και στην προσπάθεια εντοπισμού του 48χρονου, η Αστυνομία είχε προχωρήσει στις 9 Αυγούστου στην δημοσίευση της φωτογραφίας και των προσωπικών του στοιχείων. Μετά τη σύλληψή του, η συνέχιση της δημοσίευσης της φωτογραφίας και των στοιχείων του 48χρονου είναι αχρείαστη» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

