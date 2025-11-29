Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Είκοσι τρία «πανεπιστήμια» λειτουργούν στα κατεχόμενα

Είκοσι τρία «πανεπιστήμια» με 5.814 καθηγητές και εγγεγραμμένους 106.760 φοιτητές λειτουργούν στα κατεχόμενα σύμφωνα με τον «πρόεδρο» του «ιδρύματος ελέγχου, πιστοποίησης και συντονισμού της ανώτατης εκπαίδευσης» (YÖDAK) Αϊκούτ Χότζα.

Σε δηλώσεις του κατά την συζήτηση της «επιτροπής προϋπολογισμού» της «βουλής», σύμφωνα με την εφημερίδα «Γενι Ντουζέν», ο κ. Χότζα είπε ότι, από τις 106.760 φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι μόνο 91.295 άτομα είναι ενεργοί φοιτητές.

Ανάφερε ακόμα ότι μετά και το σκάνδαλο με τα πλαστά πτυχία, οι έλεγχοι έχουν γίνει πιο εντατικοί και αυστηροί ενώ ο αριθμός των «αποφοίτων» από τα παράνομα πανεπιστήμια φτάνει τις 143.190.

