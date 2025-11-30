Μεσόγη: Έριξε πυροβολισμούς έξω από την οικία της αδερφής του – Τετραήμερη κράτηση 49χρονου

Διάταγμα κράτησης τεσσάρων ημερών εξέδωσε την Κυριακή το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον 49χρονου προς διευκόλυνση των ανακρίσεων για διερευνώμενη υπόθεση ρίψης πυροβολισμών εντός κατοικημένης περιοχής, οπλοφορίας και διέγερσης τρόμου στην περιοχή της Μεσόγης τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Το δικαστήριο έκανε αποδεκτό το αίτημα της Αστυνομίας αναφέροντας πως έχει ενώπιον του ικανοποιητική μαρτυρία και πως υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι ο ύποπτος συνδέεται με τα πιο πάνω αδικήματα. Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο από τον εξεταστή της υπόθεσης Χριστόφορου Χριστοφόρου στις 29.11.25 περί ώρα 05:40 λήφθηκε πληροφορία για ρίψη πυροβολισμών εντός κατοικημένης περιοχής στην Μεσόγη. Μέλη της ΑΔΕ Πάφου μετέβηκαν στην σκηνή όπου εντόπισαν τον ύποπτο να φωνάζει.

Στο μέρος εντοπίστηκε η αδερφή του υπόπτου η οποία ανέφερε πως διαμένει σε οικία στη Μεσόγη με τον σύζυγο της. Στις 28.11.25 ο σύζυγος της και ο αδερφός του συζύγου της μετέβησαν σε ταβέρνα και ακολούθως σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Πάφο .

Όπως ανέφερε στις ανακρικτικές αρχές η ίδια και ο σύζυγος της είναι ψυχραμένοι και παρεξηγημένοι στις σχέσεις τους με τον ύποπτο για περιουσιασκές διαφορές. Ενώ οι τρείς τους καθόντουσαν στο ίδιο τραπέζι σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης , πέρασε μπροστά από το τραπέζι τους ο ύποπτος και ο αδερφός του συζύγου της χωρίς να γνωρίζει ότι η ίδια και ο σύζυγος της ήταν ψυχραμένοι και παρεξηγημένοι με τον ύποπτο, κάλεσε τον ύποπτο να καθίσει στο τραπέζι τους.

Τότε ο σύζυγος της αντέδρασε και είπε στον ύποπτο να μην διανοηθεί να καθίσει στο τραπέζι τους και χωρίς να ανταλλάξουν αλλά λόγια ο ύποπτος αποχώρησε. Ακολούθως αυτή ο άντρας της και ο αδερφός του συζύγου της αναχώρησαν από το κέντρο διασκέδασης και την 29η Νοεμβρίου και περί ώρα 05:00 έφτασαν στην οικία όπου διαμένουν και στην οποία φιλοξενούσαν τον αδερφό του συζύγου της. Εκεί ανέφερε δέχτηκε ένα μήνυμα στο κινητό της τηλέφωνο που αναγράφονταν τα εξής « αδέρφι από σήμερα πέθανα, δεν υπάρχω μην τολμήσετε να με ξανά γηρέψετε πέθανα». Η ίδια δεν απάντησε στο μήνυμα.

Την ίδια ημέρα στις 05:25 ο ύποπτος της τηλεφώνησε και της είπε « πε του να κατεβεί κάτω», με την ίδια να τον καλεί να φύγει από το μέρος. Την ίδια ώρα η παραπονούμενη άκουσε δύο πυροβολισμούς και ο σύζυγος της επιχείρησε να κατέβει κάτω αλλά τον ανέκοψε ο αδερφός του.

Στην συνέχεια ο αδερφός του συζύγου της κατέβηκε να δει τι συνέβαινε και συνάντησε τον ύποπτο ο οποίος βρισκόταν στο μέρος και τον ηρέμησε. Ακολούθως όπως αναφέρθηκε περπάτησαν και οι δύο τους προς παρακείμενο εστιατόριο όπου σύμφωνα με την παραπονούμενο ο ύποπτος πιθανόν να άφησε το όπλο που κρατούσε. Όπως ανέφερε ο εξεταστής της υπόθεσης από έρευνες κοντά σε παρακείμενο εστιατόριο, στην Μεσόγη, εντοπίστηκαν ένα κυνηγετικό όπλο και δύο άδεια χρησιμοποιημένα φυσίγγια κυνηγετικού πυροβόλου όπλου .

Η σκηνή αποκλείστηκε και τοποθετήθηκε φρουρά, ενώ ο ύποπτος εντοπίστηκε στο μέρος μεταφέρθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Πάφου και από εξετάσεις στην σκηνή φαίνεται να προκλήθηκε εκ των πυροβολισμών βλάβη σε κεραίες τηλεφωνίας που είναι εγκατεστημένες στην οροφή της οικίας του ζεύγους στην Μεσόγη. Ο ύποτος συνελήφθηκε το Σάββατο στις 09:50 το πρωί και τέθηκε υπό κράτηση. Ανακρινόμενος ο ύποπτος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι είναι ιδιοκτήτης κυνηγετικών όπλων τα οποία φυλάει στην οικία του. Ισχυρίστηκε οτι έχει καλές σχέσεις τόσο με την αδερφή του όσο και τον γαμπρό του απλά δεν μιλάνε μεταξύ τους.

Η τελευταία φορά που συναντήθηκε μαζί τους ήταν το βράδυ στις 28 Νοεμβρίου σε ταβέρνα στην Μεσόγη και στην συνέχεια στα μπουζούκια όπου τους είδε να κάθονται σε άλλο τραπέζι. Από εκεί, όπως είπε, έφυγε και πήγε στην οικία της μητέρας του. Ο ύποπτος παραδέχτηκε ότι έριξε δύο πυροβολισμούς με κυνηγετικό όπλο έξω από την κατοικία της αδερφής του και ότι περπάτησε με τον αδερφό του γαμπρού του προσθέτοντας πως δεν υπήρχε κανένας λόγος που έριξε τους πυροβολισμούς ενώ αρνήθηκε ότι είπε στην αδερφή του να κατέβει κάτω ο άντρας της.

Ο εξεταστής της υπόθεσης ανέφερε ακόμη πως οι εξετάσεις της Αστυνομίας βρίσκονται στο αρχικό τους στάδιο.

Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 5 καταθέσεις και για ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου αναμένεται να ληφθούν ακόμη 30 περίπου καταθέσεις. Καταθέσεις θα ληφθούν επίσης από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του υπόπτου. Επιπλέον καταθέσεις θα ληφθούν από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του υπόπτου, αλλά και από υπαλλήλους της ταβέρνας και του νυχτερινού κέντρου. Eπίσης πρόσθεσε πως τα τεκμήρια ου παραλήφθηκαν θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 49χρονου υπόπτου δικηγόρος Τάκης Σιμμιλίδης ανέφερε πως δεν φέρει ένσταση στην κράτηση του υπόπτου αλλά ζήτησε σε περίπτωση που ολοκληρωθούν οι εξετάσεις αυτός να αφεθεί ελεύθερος.

Η εκπρόσωπος της ΚΑ ανέφερε πως υπάρχει υπόνοια διασύνδεσης του υπόπτου με τα υπό διερεύνηση αδικήματα σημειώνοντας πως δεν υπάρχουν αλλότριοι λόγοι για την κράτηση του την οποία χαρακτήρισε επιβεβλημένη.