Ένωση Δήμων: Χωρίς χρηματοδότηση και ψηφιακές λύσεις, η Μεταρρύθμιση μένει στα χαρτιά

Πραγματοποιήθηκε στο Παραλίμνι, στο Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου – Δερύνειας, η Επαρχιακή Σύσκεψη Αμμοχώστου της Ένωσης Δήμων, με κυρίαρχο μήνυμα ότι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών περνά μόνο μέσα από μια πραγματικά ισχυρή και αυτοτελή Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη Μεταρρύθμιση, όχι ως τυπική διαδικασία, αλλά ως το βασικό εργαλείο για σύγχρονες και αποτελεσματικές υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, Ανδρέας Βύρας, ανέλυσε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι Δήμοι της επαρχίας, υπογραμμίζοντας ότι η κρατική χορηγία δεν καλύπτει ούτε το εύρος των νέων αρμοδιοτήτων ούτε τις αυξημένες λειτουργικές ανάγκες. Γι’ αυτό, επαναβεβαιώθηκε η πάγια θέση για θεσμοθέτηση επαρκούς και προβλέψιμης χρηματοδότησης, στη βάση ευρωπαϊκών πρακτικών και με στόχο τη λειτουργική αυτοτέλεια.

Η σύσκεψη ανέδειξε τη Μεταρρύθμιση ως «ζωντανό» εγχείρημα που απαιτεί συνεχή αξιολόγηση και διορθωτικές κινήσεις. Εκκρεμότητες όπως η εφαρμογή του «Πληρώνω όσο Πετώ» σε συνθήκες ελλείψεων υποδομών, η πλήρης εφαρμογή του Νόμου για το 40% της μισθοδοσίας, η ανάγκη χρηματοδότησης οδικών και αναπτυξιακών έργων, καθώς και τα αντισταθμιστικά μέτρα για τους πρόσθετους ορόφους, θεωρήθηκαν ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και δεν μπορούν να παραμείνουν στάσιμα.

Παρότι αναγνωρίστηκαν οι θετικές ενέργειες της Κυβέρνησης σε κρίσιμα θέματα, όπως η κάλυψη απολεσθέντων εσόδων και η διευθέτηση μισθοδοσίας, οι Δήμοι τόνισαν ότι η ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητας θα έρθει μόνο όταν δοθούν οριστικές, λειτουργικές λύσεις σε όλα τα ανοικτά ζητήματα.

Κομβικό σημείο αποτέλεσε και η ψηφιακή διάσταση της Μεταρρύθμισης, μέσω του έργου «Ευαγόρας». Υπογραμμίστηκε ότι η άμεση προώθησή του από όλους τους Δήμους είναι απαραίτητη, ώστε οι πολίτες να αποκτήσουν ενιαίες, σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς πρόσθετο κόστος.

Κλείνοντας, ο Ανδρέας Βύρας τόνισε ότι η καθημερινότητα των πολιτών πρέπει να είναι το κεντρικό κριτήριο αξιολόγησης κάθε πολιτικής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η Ένωση Δήμων, όπως είπε, θα συνεχίσει ενωτικά και με συνέπεια τη διεκδίκηση λύσεων που θα ενισχύουν τον ρόλο των Δήμων στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης του πολίτη, τόσο στην Αμμόχωστο όσο και σε ολόκληρη τη χώρα.