Ξεκίνησε σήμερα η ΕΤΑΠ Πάφου εκστρατείες καθαριότητας των μονοπατιών της φύσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ) ανακοινώνει την επίσημη έναρξη σειράς εκστρατειών καθαριότητας των μονοπατιών της φύσης στην επαρχία Πάφου, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση της βιωσιμότητας και τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των επισκεπτών.

Όπως αναφέρεται η πρωτοβουλία άρχισε σήμερα Τρίτη από τις 09:30 έως τις 13:00 σε συνεργασία με την Εθελοντική Ομάδα Τουρισμού Διαμερίσματος Πόλεως Χρυσοχούς , το εξειδικευμένο γραφείο περιπατητικού τουρισμού Jalos Activ, και με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Η εκστρατεία κάλυψε το κυκλικό μονοπάτι «Σμηγιές», στον ΑΚΑΜΑ περίπου 6 χλμ ένα από τα πιο δημοφιλή και όμορφα μονοπάτια της περιοχής, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να συμβάλουν ενεργά στη διατήρηση της φυσικής ομορφιάς του Ακάμα.

Το σκηνικό που αντίκρυσαν οι συμμετέχοντες ήταν άδεια χρησιμοποιημένα φυσίγγια, πλαστικά μπουκάλια, τενεκεδάκια καφέ και αναψυκτικών το σκηνικό.

Η ΕΤΑΠ Πάφου ευχαριστεί θερμά όλους τους συνεργάτες και εθελοντές για τη συμμετοχή και τη στήριξή τους.

Οι δράσεις καθαρισμού θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα σε επιλεγμένα μονοπάτια της επαρχίας, ενισχύοντας τη συλλογική προσπάθεια για ένα καθαρό, προσβάσιμο και ποιοτικό φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα η ΕΤΑΠ κάνει ιδιαίτερη έκκληση στους κυνηγούς να επιδείξουν περισσότερη υπευθυνότητα στην προστασία του περιβάλλοντος και συλλογής των δικών τους σκουπιδιών.

Όπως αναφέρει η ΕΤΑΠ η κατάσταση χαρακτηρίζεται απαράδεκτη. Από την εκστρατεία έχει γίνει συλλογή πέραν των 400 άδειων χρησιμοποιημένων φυσιγγίων, πλαστικά μπουκάλια, τενεκεδάκι καφέ και αναψυκτικών.

Επίσης η ΕΤΑΠ καλεί την πολιτεία, και ιδιαίτερα την Υπηρεσία Θήρας να θέσει σε εφαρμογή την κείμενη νομοθεσία για την συλλογή των άδειων φυσιγγίων από τους κυνηγούς που είναι υποχρεωτική.