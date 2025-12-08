Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Καμία αξιοσημείωτη ροή στα φράγματα της Πάφου από τις βροχοπτώσεις - Το νερό ρούφηξε η γη

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ευεργετικές για τη γεωργία οι πρώτες βροχές, δήλωσε ο Επαρχιακός Μηχανικός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Πάφου Χάρης Κασιουλής.

Δεν υπήρξε κάποια αξιοσημείωτη ροή στα φράγματα της επαρχίας Πάφου με τις τελευταίες βροχοπτώσεις του τριήμερου και παρά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα ιδιαίτερα στο διαμέρισμα της Πόλης Χρυσοχούς, σύμφωνα με τον Επαρχιακό Μηχανικό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Πάφου Χάρη Κασιουλή.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Κασιουλής ανέφερε πως οι βροχές του τριημέρου θεωρούνται πολύ ευεργετικές για την γεωργία διότι έχουν απορροφηθεί από το έδαφος.

Εξέφρασε δε την ελπίδα να αρχίσει και η εισροή προς τα φράγματα όταν θα κορεστεί το έδαφος και θα σημειωθεί νέα η βροχόπτωση. Ενδεικτικά σημείωσε «πως πρώτα αναμένουν να κορεστεί το νερό από τη γη και στη συνέχεια να υπερχειλήσει το νερό και να έχουμε απορροή έτσι ώστε να καταλήξει στα φράγματα».

Ο κ. Κασιουλής εξέφρασε την αισιοδοξία του αλλά είναι ακόμη νωρίς, όπως είπε. Πρόσθεσε πως σε κανένα από τα φράγματα της περιοχής δεν έχει καταγραφεί σημαντική εισροή, όπως το φράγμα της Αργάκας, το φράγμα της Ευρέτου, το φράγμα του Πωμού και το μικρό φράγμα της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς. Τόνισε επίσης πως κάποιες χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού που έχουν τα φράγματα της περιοχής είναι της επιφάνειας της περιοχής του ταμιευτήρα και δεν είναι από εισροή νερού. Δεν έχει κατεβεί ο ποταμός, να τρέξει όπως συνέβη στην περίπτωση του ποταμού του Λατσιού, κατέληξε.

Σημειώνεται ότι στα φράγματα της Κύπρου σήμερα υπάρχουν συνολικά αποθηκευμένα 27 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, μόλις το 9.4% της πληρότητας τους.

