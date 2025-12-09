Μάνα με παιδάκι χτυπήθηκαν σοβαρά από πατίνι στη Λεμεσό - Εγκατέλειψε την σκηνή και καταζητείται ο χειριστής, στο Μακάρειο νοσηλεύεται το νήπιο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 3.20 το απόγευμα της Δευτέρας, 08 Δεκεμβρίου, στη Λεμεσό, όταν 43χρονη μητέρα που κρατούσε στην αγκαλιά το παιδί της, ηλικίας ενός έτους και τεσσάρων μηνών, χτυπήθηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από διερχόμενο χειριστή ηλεκτρικού πατινιού στον ποδηλατόδρομο παρά την οδό 28ης Οκτωβρίου.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα η μητέρα και το νήπιο να πέσουν στο έδαφος, με το παιδί να τραυματίζεται σοβαρά στο κεφάλι. Αρχικά μεταφέρθηκε σε πολυκλινική στη Λεμεσό και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, όπου νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή και εκτός κινδύνου.

Ο χειριστής του πατινιού εγκατέλειψε τη σκηνή αμέσως μετά τη σύγκρουση και η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του. Καλείται οποιοδήποτε πρόσωπο έχει πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει να επικοινωνήσει με το Τμήμα Τροχαίας Λεμεσού στο 25 805252 με τη Γραμμή του Πολίτη στο 1460 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Το Τμήμα Τροχαίας Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.